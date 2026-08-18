La inflación cambió el escenario de los plazos fijos: cuáles son los bancos que más pagan hoy, 18 de agosto de 2026
En la tercera semana de agosto y tras conocerse el dato de inflación de julio 2026, los bancos argentinos aplicaron un nuevo ajuste en sus tasas nominales y el movimiento renovó el mapa de rendimientos del mercado. A continuación, el detalle de las alternativas más rentables para los ahorristas.
El dato de inflación de julio 2026 publicado la semana pasada por el Indec volvió a dejar en desventaja al plazo fijo tradicional, cuya tasa de interés permanece en terreno negativo.
Esta situación reactivó el debate entre los ahorristas que buscan la mejor alternativa de inversión: apostar por los bancos tradicionales o sumarse al furor de las cuentas remuneradas en billeteras virtuales.
Plazo fijo: tasas, banco por banco hoy, 18 de agosto
En el comparador de tasas, que elabora el Banco Central, se relevan y sistematizan las tasas nominales anuales que pagan diversas entidades financieras del país por colocaciones en plazos fijos a 30 días.
Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos de Argentina, el Banco Nación es el que ofrece la mayor tasa para plazos fijos: 19% nominal anual (n.a). Le sigue el Banco Macro, con un rendimiento del 18,5%. A continuación, estos son las entidades que lideran la lista hoy, 18 de agosto:
- Banco de la Nación Argentina: 19%
- Banco Macro: 18,5%
- Banco BBVA: 18,5%
- ICBC: 17,7%
- Banco Credicoop: 17,5%
- Banco Hipotecario S.A: 17%
- Banco Patagonia S.A.: 16%
- Banco Santander: 16%
- Banco Galicia: 17,5%
Por fuera de este top, el Banco Central relevó también los rendimientos de los plazos fijos online de otras entidades. Entre ellas, destaca el Crédito Regional Compañía Financiera S.A, que pagan una tasa nominal anual (TNA) del 22,25%.
- Crédito Regional Compañía Financiera S.A: 22,25%
- Banco CMF S.A: 22,5%
- Bibank: 22,5%
- Banco Meridian: 22,25%
- Reba Compañía Financiera S.A: 22%
- Banco Bica S.A: 22%
- Banco Mariva: 22%
- Banco VOII: 21,75%
- Banco del Sol S.A: 21%
- Banco de la Provincia de Córdoba S.A: 20,75%
- Banco Dino S.A: 20%
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19,5%
- Banco Masventas: 19%
- Banco Tierra del Fuego: 19%
- Banco Julio S.A: 19%
- Banco de Comercio S.A: 19%
- Banco del Chubut S.A: 18,5%
- Banco de Formosa S.A: 18,5%
- Banco Comafi S.A: 18%
- Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 17%
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