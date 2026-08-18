La inflación cambió el escenario de los plazos fijos: cuáles son los bancos que más pagan hoy, 18 de agosto de 2026

El dato de inflación de julio 2026 publicado la semana pasada por el Indec volvió a dejar en desventaja al plazo fijo tradicional, cuya tasa de interés permanece en terreno negativo.

Esta situación reactivó el debate entre los ahorristas que buscan la mejor alternativa de inversión: apostar por los bancos tradicionales o sumarse al furor de las cuentas remuneradas en billeteras virtuales.

Plazo fijo: tasas, banco por banco hoy, 18 de agosto

En el comparador de tasas, que elabora el Banco Central, se relevan y sistematizan las tasas nominales anuales que pagan diversas entidades financieras del país por colocaciones en plazos fijos a 30 días.

Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos de Argentina, el Banco Nación es el que ofrece la mayor tasa para plazos fijos: 19% nominal anual (n.a). Le sigue el Banco Macro, con un rendimiento del 18,5%. A continuación, estos son las entidades que lideran la lista hoy, 18 de agosto:

Banco de la Nación Argentina: 19%

Banco Macro: 18,5%

Banco BBVA: 18,5%

ICBC: 17,7%

Banco Credicoop: 17,5%

Banco Hipotecario S.A: 17%

Banco Patagonia S.A.: 16%

Banco Santander: 16%

Banco Galicia: 17,5%

Por fuera de este top, el Banco Central relevó también los rendimientos de los plazos fijos online de otras entidades. Entre ellas, destaca el Crédito Regional Compañía Financiera S.A, que pagan una tasa nominal anual (TNA) del 22,25%.