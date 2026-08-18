San Juan avanzará con su primer parque solar híbrido: será financiado con fondos de la actividad minera

San Juan avanzará en la construcción del primer Parque Solar Híbrido Comunitario de la provincia, ubicado en el departamento de Iglesia. El proyecto incorporará 10 MW de potencia fotovoltaica instalada y un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías de litio a gran escala (BESS), con una capacidad de 30 MWh.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, anunció la puesta en marcha de la iniciativa durante su recorrida por el departamento, que incluyó la inauguración de un centro de rehabilitación pediátrico y la visita por obras viales clave.

La incorporación del sistema de almacenamiento busca aprovechar de manera más eficiente la energía generada por el parque solar. Las baterías podrán acumular la electricidad producida durante las horas de mayor radiación solar para luego utilizarla durante la noche o en períodos en los que se registre una mayor demanda.

Esta tecnología tiene el objetivo de mejorar la estabilidad del suministro eléctrico en la zona y contribuir a una gestión más eficiente de la generación renovable. De esta manera, el proyecto combinará generación fotovoltaica con almacenamiento para adaptar la disponibilidad de energía a las necesidades de los usuarios.

La obra será financiada en su totalidad con recursos provenientes del Fondo Fiduciario de Infraestructura Proyecto Fase VI – Veladero. Se trata de un fideicomiso público de San Juan que se nutre de aportes vinculados a la actividad minera desarrollada en la mina Veladero.

La ejecución del proyecto estará a cargo de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), empresa estatal que participa en el desarrollo de proyectos de generación y obras vinculadas a la infraestructura energética en la provincia.

Desde el gobierno provincial expresaron que la energía producida por el parque tendrá como destinatarios directos a los usuarios de Iglesia. El esquema contempla, además, una prioridad para los sectores considerados más vulnerables, de acuerdo con la reglamentación del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE).

Además, se destacó que el proyecto no estará orientado únicamente a mejorar las condiciones de abastecimiento energético, sino que también buscará acompañar el crecimiento del departamento. La disponibilidad de energía se plantea como un factor para favorecer el desarrollo poblacional, productivo y turístico de Iglesia.