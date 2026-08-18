Juicio por YPF: la Corte Suprema de Estados Unidos le otorgó más tiempo a los fondos para apelar el fallo a favor de Argentina

Los fondos Petersen Energía y Eton Park contarán con plazo hasta el 30 de septiembre para formalizar su petición de revisión ante el máximo tribunal norteamericano. (Foto: archivo)

La Corte Suprema de los Estados Unidos concedió una prórroga formal a los fondos demandantes en la causa por la expropiación de YPF, aplazando el límite temporal para presentar su recurso de apelación extraordinario contra el fallo favorable obtenido por la República Argentina en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

A partir de esta disposición, los fondos Petersen Energía y Eton Park, representados por el bufete especializado Burford Capital, contarán con plazo hasta el 30 de septiembre para formalizar su petición de revisión ante el máximo tribunal norteamericano, postergando la fecha de vencimiento que originalmente operaba el 31 de agosto.

La resolución de la jueza Sonia Sotomayor y la vía del CIADI

La extensión judicial fue autorizada por la jueza de la Corte Suprema Sonia Sotomayor, en su carácter de supervisora del Segundo Circuito judicial de Nueva York. La solicitud de 30 días suplementarios fue planteada por los letrados de los demandantes debido a compromisos previos de agenda, según explicó el especialista y CEO de Latam Advisors, Sebastián Maril.

🛑La Corte Suprema EE.UU aprueba pedido de extensión. Nueva fecha 30 SEP.



🛑 Extension approved. New date 30 SEP. https://t.co/eZbJWVGuFb — Sebastian Maril (@SebastianMaril) August 18, 2026

La presentación ante el máximo tribunal constituye la última vía disponible para los litigantes dentro del sistema judicial de Estados Unidos. De forma paralela a esta instancia, los representantes de los fondos avanzan en el diseño de un reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial.

El antecedente del fallo que anuló la condena de US$16.000 millones

El expediente judicial sumó un hito decisivo en marzo pasado, cuando la Cámara de Apelaciones neoyorquina revocó la sentencia de primera instancia dictada por la jueza Loretta Preska, la cual obligaba al Estado argentino a desembolsar una cifra superior a los US$16.000 millones por la estatización del 51% de las acciones de la petrolera concretada en 2012.

Ese pronunciamiento favorable al país desestimó la indemnización multimillonaria. Luego de que el tribunal de segunda instancia rechazara a principios de junio un pedido de reconsideración (en banc), el expediente quedó supeditado a si el tribunal supremo decide o no admitir el caso para su tratamiento definitivo.