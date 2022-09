Mundial de canotaje: Collueque y Balboa cuentan cómo hicieron para ganar sus medallas de oro

“Salí bien, pero en el primer acarreo me senté mal y entró agua al bote. En esa primera vuelta estuve pendiente de sacarla con la bombita. Por suerte salió toda antes del siguiente acarreo (fueron 3 en total), pero la verdad es que me costó acomodarme. No iba cómoda en la ola y la sudafricana (Mc Gregor) y la portuguesa (Ana Valentim) anduvieron fuerte”.



Así le cuenta Cecilia Collueque a Río Negro su carrera en Ponte de LIma, Portugal, luego de ganar la tercera medalla de oro dentro de su historia en los Mundiales de canotaje de maratón.

En la exigente prueba de 19 kilómetros, todas las palistas master (A, B y C) salieron en simultáneo, donde Collueque al principio no se sintió muy cómoda.

“En la última vuelta el cuerpo hizo un click, mis rivales se empezaron a cansar y vi la oportunidad para ganar. Estoy muy feliz”, resume Collueque, que ahora verá acción el jueves 29 tome parte de la clasificación del K1 senior (short race), categoría reservada para las mejores palistas del mundo.

La otra gran noticia de la jornada para el canotaje regional fue la notable actuación del neuquino Dardo Balboa, que se quedó con la medalla de oro en el K1 (35-39) con un tiempo de 1:26:15.37 para cumplir con los 19 kilómetros de competencia.

Balboa aventajó a los españoles Javier Pedruelo (1:26:46. 23) y Brais Sánchez (1.27:14.61), quienes se colgaron la de plata y bronce respectivamente.



Dardo, emocionado, en el podio junto a la bandera argentina.

Dardo es hermano mayor de Franco, que también competirá en Portugal. Su primera presentación será el jueves 29 a las 15:50 donde correrá la serie clasificatoria en K1 short race.



“Estoy muy feliz, por la carrera y por todo el trabajo previo que hicimos en Neuquén con el preparador Agustín Montecino. Ahí estuvo la clave. Nosotros entrenamos en pleno invierno, la mayoría de nuestros rivales en verano, pero priorizamos picos altos de entrenamiento con pasadas rápidas, buscando mayor explosión para los sprint finales”, revela Dardo a Río Negro desde Portugal.



“Dejamos muchas cosas de lado, pero hoy nos llevamos una medalla de oro para Argentina, para Neuquén. Fue una carrera difícil, con 47 botes en competencia, están los mejores. Busqué a los potenciales rivales, hice buenos acarreos y fue así que quedamos 4 tirando para el final, donde pude ganar. Estoy muy feliz, hicimos la carrera planeada y hoy somos campeones del mundo”.