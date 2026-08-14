Marín anticipó que YPF exportará US$ 10.000 millones al año y generará 20.000 empleos

El presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que el proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) permitirá a la Argentina generar exportaciones por USD 10.000 millones anuales y crear 20.000 puestos de trabajo.

“Vamos a exportar 10.000 millones de dólares por año. Esto va a generar 20.000 puestos de trabajo”, afirmó Marín en declaraciones al programa Vamos Rivadavia, conducido por Nelson Castro en Radio Rivadavia.

Según explicó, el proyecto permitirá transportar gas licuado mediante barcos hacia mercados de Europa y Asia, principalmente aquellos países que necesitan incorporar nuevas fuentes de energía.

Marín sostuvo que el nivel de exportaciones se mantendría durante 20 años, lo que representaría ingresos acumulados por unos USD 200.000 millones.

“Es un proyecto muy robusto, porque exportamos petróleo y gas. Y pueden haber inversiones extranjeras gracias al RIGI”, destacó el titular de YPF, en referencia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

Una inversión de USD 29.000 millones

El CEO de YPF también explicó que el proyecto se encuentra actualmente en una etapa de búsqueda de financiamiento. Según indicó, ese proceso está previsto para finalizar hacia fin de año, mientras que las obras comenzarían durante 2027.

“En los próximos cuatro años vamos a invertir 29.000 millones de dólares”, afirmó Marín.

El ejecutivo remarcó que se trata de una iniciativa pensada a largo plazo y sostuvo que las decisiones políticas coyunturales no modifican la planificación de YPF.

“Nosotros estamos construyendo para el futuro y para las inversiones”, expresó.

Además, proyectó un fuerte crecimiento de las exportaciones energéticas y de otros productos derivados de los recursos naturales argentinos. Según Marín, el país podría convertirse en el segundo exportador mundial de etanol, el quinto exportador de líquidos utilizados para las garrafas y el sexto exportador de gas natural.