Mundial Qatar 2022: Polonia le gana a Arabia y Argentina saca cuentas

Arabia Saudita, una de las sorpresas del Mundial de Qatar 2022 luego de su triunfo sobre la Argentina por 2-1 en el debut, enfrenta desde las 10.00 a Polonia en busca de la clasificación a los octavos de final.

El partido válido por la segunda fecha del Grupo C se disputa en el estadio Education City en Al Rayyan, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y transmisión a cargo de TyC Sports y DSports.

Tras un primer tiempo parejo, donde Arabia estuvo más cerca de marcar diferencias, quien lo hizo fue Polonia con un gol de Piotr Zielinski a los 40 minutos.

Sin embargo poco después el árbitro brasileño Wilton Pereira Sampaio, vía VAR, le dio un penal inexistente a Arabia pero Wojciech Szczesny contuvo el penal de Salem Al Dawsari, a los 45′ del primer tiempo para mantener la ventaja parcial en el marcador.

Another look at this spectacular double save by Wojciech Szczęsny 🧤🚫🚫 pic.twitter.com/otJAJj2jZ9