El equipo de Diego Placente avanzó de ronda sufriendo hasta el final.

Sufriendo hasta el final, la Selección Argentina de Fútbol Sub-17 empató 3 a 3 ante Dinamarca por la tercera y última fecha del grupo C del Mundial de la especialidad y logró la tan ansiada clasificación a los 16avos de final.

El combinado que conduce técnicamente Diego Placente estuvo al borde de la eliminación tras comenzar perdiendo por 2 a 0, con una gran polémica mediante, y estar en desventaja durante gran parte del encuentro.

Sin embargo, el elenco nacional reaccionó en el complemento y logró dar vuelta el resultado, hasta que los europeos lograron empardar el marcador y sellar el empate que, así y todo, le permitió a Argentina clasificarse en el segundo lugar con cuatro puntos, detrás del líder Australia que finalizó con cinco.

¡QUÉ GOLAZO PARA REMONTAR EL PARTIDO! Alcaraz y un disparo infernal para poner el 3-2 de Argentina ante Dinamarca. Por ahora, La Albiceleste está clasificando a los dieciseisavos de final del #MundialSub17EnDSPORTS. #U17WC https://t.co/ksJ9Bd4d0B — DSPORTS (@DSports) November 25, 2026

El conjunto escandinavo comenzó ganando el partido tras aprovechar un insólito penal que el árbitro uzbeko cobró tras un forcejeo normal de partido.

Iban 33 minutos del primer tiempo y Dinamarca se acercaba peligrosamente al área albiceleste. En un intento de desborde, Thiago Pérez chocó con Frederik Vestergaard y despejó el peligro dentro del área, aunque para el juez el jugador argentino cometió clara falta.

¡PENAL PARA DINAMARCA! El central sancionó falta dentro del área de Pérez contra Vestergaard. #MundialSub17EnDSPORTS #U17WC https://t.co/2o3I0nzX9q November 25, 2026

A pesar de las protestas, y aunque igualmente fue al VAR para revisar la jugada, el colegiado ratificó la sanción. El penal lo pateó y convirtió el defensor Noah Madsen, para encaminar la victoria parcial danesa.

Afortunadamente, a pesar de estar 0-2, hubo reacción y clasificación a la siguiente fase. Argentina terminó segunda en el grupo C con cuatro puntos, los mismos que Mozambique, pero quedó por encima del conjunto africano gracias al criterio de desempate olímpico, luego de haberse impuesto 2-1 en el enfrentamiento entre ambos.

Australia se quedó con el primer puesto de la zona, con cinco unidades. De esta manera, la Albiceleste avanzó a los 16avos de final y ahora espera por su próximo rival.