El 41º Congreso Nacional de Medicina General, Equipos de Salud y Encuentros con la Comunidad se realizó del 20 al 23 de noviembre en la Fadecs-Unco. Foto: gentileza.

Con la presencia de unas 550 personas llegadas de distintos puntos del país y del exterior, y con una marcha por las calles de Roca que la Federación Argentina de Medicina General y Equipos de Salud (FAMG) convocó por primera vez, concluyó el lunes 23 de noviembre el 41° Congreso de Medicina General, Equipos de Salud y Encuentros con la Comunidad.

Bajo el lema «en tiempos de derechos arrasados, desde la Salud Colectiva sembramos organización en defensa de los cuerpos territorios», el encuentro puso en el centro la salud colectiva, un enfoque que entiende la salud como una construcción comunitaria y no solo médica, y la idea de cuerpos territorios, una expresión que une el cuidado de las personas con el del ambiente en el que viven.

En diálogo con RÍO NEGRO, Jeanette Lamuniere presidenta de la Asociación Rionegrina de Equipos de Salud, estimó que participaron cerca de 550 personas. Hubo mucha gente local y de la región, además de participantes de Formosa, Jujuy, Tucumán, Buenos Aires, Rosario, Santa Cruz, Chubut, Neuquén y San Luis, y también referentes de Chile, dos expositores de Bolivia y uno de Brasil.

Según detalló, el programa reunió más de 50 actividades paralelas, 47 trabajos científicos y tres mesas centrales, además de un conversatorio con la participación de Alicia Stolkiner sobre salud mental, derechos humanos e intersectorialidad, que se compartió con el Festival y Congreso Latinoamericano de Arte hacia la desmanicomialización, desarrollado en paralelo en la ciudad.

550 personas aproximadamente participaron de este enceuntro. Foto. gentileza.

El regreso a Río Negro y la apuesta por Roca como sede

La presidenta de ARES recordó que el congreso ya se había realizado en la provincia en otras oportunidades, aunque hacía diez años que no volvía. «Elegir Fiske Menuko fue un desafío», explicó, porque «no es una ciudad estrictamente turística», pero la decisión respondió a la intención de que el encuentro se conociera en el valle y en una ciudad que, según consideran, es un «centro de referencia administrativo, político, económico» de la provincia.

La organización demandó muchos meses de trabajo colectivo de todo ARES, con el acompañamiento de la FAMG. Las actividades se desarrollaron en instalaciones de la Universidad Nacional del Comahue (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales), elegida por una cuestión de infraestructura, aunque Lamuniere destacó que la Universidad Nacional de Río Negro también brinda acompañamiento. Agradeció además la colaboración del municipio, de las ferias, de empresas que facilitaron los obsequios para los disertantes y de las personas que se acercaron a ayudar.

«Queremos seguir encontrándonos y y generando esta potencia que tiene el propio encuentro», expresó Lamuniere .

Salud colectiva y «cuerpos territorios»: el sentido del lema

El lema «en tiempos de derechos arrasados, desde la Salud Colectiva sembramos organización en defensa de los cuerpos territorios», agregó, es una construcción colectiva que se definió entre marzo y abril, cuando la mesa directiva de la Federación, integrada por representantes de todas las asociaciones, y una mesa de contenidos con fuerte participación de ARES discutieron el posicionamiento del encuentro.

Entienden que contiene un diagnóstico, el de los derechos arrasados que afectan a toda la población y a los propios trabajadores de la salud, y una propuesta, la de la salud colectiva, un paradigma que la FAMG adoptó hace años y que busca sacar la discusión sobre la salud del mundo académico para pensarla junto a usuarios y a referentes de la academia. Para Lamuniere, ese enfoque implica construir organización, y sostuvo que hoy más que nunca la respuesta a la crueldad y a los derechos arrasados «es la organización comunitaria».

Los cuerpos territorios, por su parte, definen una posición frente a la salud del planeta, del que las personas forman parte, y reconocen las luchas feministas y la cosmovisión mapuche. Según la presidenta de ARES, sintetizan una mirada que respeta la diversidad y que entiende que no hay saludes diferenciadas, sino una salud integral que incluye la del planeta, porque es lo que permite que la vida continúe.

Experiencias territoriales en los trabajos científicos premiados

Lamuniere señaló que el deterioro del sistema público de salud fue lo que atravesó todo el congreso. Se habló de las dificultades de acceso, del deterioro de los salarios y de los equipos, y de cómo se vuelven a vulnerar los derechos tanto de las personas atendidas como de los propios trabajadores, con un efecto multiplicado en la población que pierde el trabajo y las condiciones de vida, incluido el acceso a bienes culturales. Cuando esas personas necesitan los servicios, indicó, se encuentran con un sistema frágil, con realidades diferentes en cada provincia y con la «ausencia total, absoluta» del Estado Nacional, que los organizadores entienden como intencional.

Los trabajos científicos son evaluados, ordenados en un ranking y premiados, y según la presidenta de ARES casi todos los distinguidos tuvieron como eje experiencias territoriales concretas, es decir, equipos que rescatan sus propias construcciones y les dan un tenor científico. Para Lamuniere eso enriquece la producción científica, porque no proviene solo de las universidades y de los ámbitos científicos formales sino de una construcción «de abajo para arriba», que es en buena medida el concepto de la salud colectiva.

Las presentaciones se realizaron el sábado 21 y el domingo 22, de 9 a 11, en distintas aulas, con trabajos de Río Negro, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe, Chubut, La Pampa y Chile. Entre los rionegrinos figuran un perfil epidemiológico de una comunidad rural atravesada por el fracking en Allen, un estudio sobre la salud emocional de las adolescencias en Bariloche y otro sobre la percepción de la población rionegrina acerca de la interrupción voluntaria del embarazo.

Una marcha que marcó un hito y el desafío de la interdisciplina

Para Lamuniere, uno de los momentos más significativos fue la marcha por el derecho a la salud, prevista según el programa para el domingo 22 a las 18.30. Explicó que la Federación suele emitir pronunciamientos y «acompañar las luchas sindicales, populares y de los movimientos sociales», pero es la primera vez que convoca una marcha, y que es «un orgullo para ARES que haya ocurrido durante su congreso». Se realizó junto con el encuentro de arte y salud, con la convocatoria de distintas organizaciones, y a su criterio haber marchado por las calles de la ciudad un domingo a la tarde de fin de semana largo «marcó un hito».

La intención fue pronunciarse fuera del ámbito universitario, llevar las voces y los reclamos a la calle y compartir con la población las inquietudes, pero también la potencia de encontrarse, organizarse y seguir pensando. Lamuniere sostuvo que, a pesar de todo lo señalado, los equipos siguen en sus lugares y tienen que seguir trabajando y construyendo, y que la convocatoria apunta a seguir pensando y peleando por los derechos. La jornada se completó con la Gran Peña del Congreso, a las 21, en el Centro de Jubilados y Pensionados de General Roca, sobre la Ruta 22.

Aunque el congreso lleva el nombre de medicina general porque así se llama la Federación, Lamuniere subrayó que los protagonistas son los equipos de salud interdisciplinarios, entre ellos trabajadoras sociales, como ella, psicólogas, agentes sanitarios, enfermeros y enfermeras, y médicos y médicas generalistas del primer nivel de atención. Por eso, afirmó, uno de los desafíos es seguir construyendo interdisciplina con calidad.

Lo que viene

La próxima sede del congreso ya está definida y será Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, mientras que ARES continuará con sus jornadas provinciales anuales. Frente a un contexto en el que, según planteó, «la propuesta es el individualismo, es la depresión», Lamuniere sostuvo que la intención es seguir encontrándose y generando la potencia que tiene el propio encuentro.