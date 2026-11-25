El jefe de Gabinete, Diego Santilli, hace su debut parlamentario este miércoles 25 de noviembre a partir de las 15 ante el pleno de la Cámara de Senadores para brindar su primer informe de gestión, en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional. Para esta cita, el ministro coordinador envió un documento de 2.202 páginas correspondiente al 147° Informe de Gestión, en el que la Jefatura de Gabinete unificó 1.287 consultas elaboradas a partir de 1.659 preguntas remitidas por 12 bloques políticos.

Se trata de la primera exposición de Santilli en el Congreso desde que asumió el cargo el pasado 30 de junio tras la abrupta renuncia de Manuel Adorni, en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, y marca además el regreso de un jefe de Gabinete al recinto del Senado desde la última presentación de Guillermo Francos. A diferencia de la última asistencia de Adorni a Diputados en abril, esta vez no está prevista la presencia del presidente Javier Milei ni del resto de los ministros, por lo que Santilli está escoltado únicamente por los vicejefes del Interior, Gustavo Coria, y de Gabinete, Ignacio Devitt.

La presentación tiene como eje central la defensa de los resultados económicos de la gestión —que concentran el 46% de las consultas— bajo el concepto del orden en contraste con la herencia recibida, junto con capítulos sensibles sobre Capital Humano (18% de las preguntas), Salud (11,5%), financiamiento universitario y obra pública. Sin embargo, el texto escrito enviado ayer a la Cámara Alta ya encendió la previa política al fijar posturas oficiales sobre frentes delicados, como la acusación contra Brasil por reducir unilateralmente el vínculo diplomático, las respuestas sobre el paso fronterizo del excandidato brasileño Flávio Bolsonaro y la confirmación de un nuevo reclamo del fondo Burford por US$14.400 millones ante el CIADI por la expropiación de YPF.

Semana clave por las PASO, el Presupuesto 2027 y los frentes abiertos del Gobierno

La llegada de Santilli al recinto ocurre con varios meses de atraso respecto de la periodicidad mensual que fija la Constitución y luego de que el bloque justicialista, conducido por José Mayans, impulsara un proyecto de resolución para exigir su presencia. Desde su salto del Ministerio del Interior a la Jefatura de Gabinete, el exdiputado del PRO se consolidó como uno de los principales operadores políticos de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y hoy encabeza las negociaciones con los gobernadores aliados tanto para destrabar las leyes clave del cierre del año legislativo como para ordenar el armado oficialista rumbo a las elecciones 2027.

Su exposición se inserta en el tramo más intenso de las últimas 48 horas del período ordinario, que finaliza este viernes. Antes de la sesión informativa de las 15, un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Asuntos Penales se reunió desde las 10 para dictaminar el proyecto de prevención de la ludopatía venido en revisión de Diputados. Mañana jueves, el Senado volverá a sesionar con una agenda de alto voltaje cuyo punto central será la reforma electoral negociada por el propio Santilli: el oficialismo busca suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027, incorporar Ficha Limpia, sumar el casillero de lista completa en la Boleta Única de Papel y acotar el debate presidencial a una eventual segunda vuelta. Para aprobarla necesita 37 votos y en el Gobierno calculan contar con alrededor de 39 respaldos si se sostienen los acuerdos con el PRO, la UCR, Provincias Unidas y bloques provinciales de Salta, Chubut y Neuquén.

En simultáneo, la Cámara de Diputados fue convocada por Martín Menem para sesionar mañana al mediodía con el objetivo de aprobar el Presupuesto 2027 y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que prohíbe financiar al Tesoro de manera directa o indirecta. En un contexto de tensión cambiaria y suba del riesgo país, la Casa Rosada presiona al bloque cordobesista Provincias Unidas —que presentó dictamen propio y reclama destrabar la Ley de Biocombustibles y un lugar en el Consejo de la Magistratura— advirtiendo que sin Presupuesto aprobado no estarán garantizados los fondos para la ley de emergencia en discapacidad. Además, la Mesa Política del Gobierno confirmó ayer en Casa Rosada que convocará a sesiones extraordinarias en diciembre con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional (conocida como Ley Malvinas e impulsada por el asesor Santiago Caputo) como prioridad.

En el plano económico y social, el documento entregado por Santilli anticipa para 2027 una inflación del 18%, un dólar oficial de $1.847,60 y un crecimiento del 4% del PBI, aunque admite un desempeño sectorial dispar con caídas en la industria manufacturera frente al avance de la minería, y plantea la necesidad de una reforma laboral y del RIGI para revertir el estancamiento del empleo asalariado registrado. Sobre las universidades nacionales, el jefe de Gabinete reiteró que la ley sancionada por el Congreso resultaba inaplicable por falta de fuentes de financiamiento y sostuvo que el Presupuesto 2027 garantizará el normal funcionamiento de las casas de altos estudios, al tiempo que defendió las auditorías en discapacidad (donde informó una partida de $4,1 billones) y detalló el esquema de concesiones de más de 9.000 kilómetros de la Red Vial Nacional en reemplazo de la obra pública directa.

Por último, la sesión estará atravesada por tres revelaciones contenidas en las respuestas escritas que despertaron fuertes cuestionamientos opositores. En la Respuesta N° 1282, la Cancillería responsabilizó de manera unilateral al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva por haber degradado en agosto la relación bilateral al nivel de encargados de negocios y ratificó que Argentina solo «tomó nota» del triunfo del mandatario brasileño en el balotaje de octubre sin emitir felicitaciones, en medio de versiones sobre una posible exclusión de Milei y del canciller Pablo Quirno de la ceremonia de asunción del próximo 5 de enero en Brasilia. A su vez, respecto de la salida del país del excandidato brasileño Flávio Bolsonaro, el Ejecutivo confirmó los registros migratorios por pasos habilitados pero evitó precisar quién ordenó la custodia policial y si Santiago Caputo estuvo presente en Iguazú. En paralelo, mediante la Respuesta N° 642, la Procuración del Tesoro oficializó que el fondo Burford Capital reclama US$14.400 millones más intereses en el nuevo arbitraje iniciado en septiembre ante el CIADI por la estatización de YPF.