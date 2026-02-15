Mundialito Femenino 2026: el fixture del domingo y lunes

El Luis Maiolino fue sede de los primeros encuentros de la competencia.

La 5° edición del Mundialito Femenino comenzó este sábado. Con la presencia de cientos de chicas y el Luis Maiolino repleto, se dio inicio al certamen que se jugará en tres sedes de Roca y se extenderá hasta el próximo martes.

Habrá participación en sub 12, sub 14 y sub 16. Además, la sub 8 y la sub 10 tendrán jornadas recreativas. Cada una de las categorías estará compuesta por 12 equipos divididos en tres grupos de cuatro equipos cada uno. Los primeros de cada zona y el mejor segundo avanzarán a las semifinales de la Copa Oro.

Partidos del domingo por la tarde

La acción del domingo comenzó por la mañana en las tres sedes del Mundialito Femenino. Por la tarde, se abre la 2° fecha y comienza la última fecha en algunas categorías.

En el Luis Maiolino:

17:00 – CAI vs Círculo Italiano (Sub 12)

17:00 – CET Patagonia vs Noroeste (Sub 12)

18:00 – Princesas vs Barrio Norte (Sub 12)

18:00 – Tomateras vs Pueblo Viejo (Sub 12)

19:00 – 18 de diciembre vs Huahuel Niyeo (Sub 12)

19:00 – Deportivo Roca vs Lala Gym (Sub 12)

20:00 – Círculo Italiano vs Academia Ferro (Sub 12)

20:00 – Noroeste vs CAI (Sub 12)

22:00 – Pinchitas vs Unión Femenina (Sub 14)

23:00 – Deportivo Roca vs Lala Gym (Sub 16)

0:30 – Club Torino vs Experimental (Sub 16)

En el Complejo:

17:00 – Atlético Neuquén vs Pinchitas (Sub 14)

18:00 – Atlético Neuquén vs Lala Gym (Sub 16)

19:30 – Tomateras vs Princesas (Sub 14)

Fixture del lunes por la mañana

En el Luis Maiolino:

10:00 – Deportivo Roca vs Tomateras (Sub 12)

10:00 – Noroeste vs Círculo Italiano (Sub 12)

11:00 – Lala Gym vs Pueblo Viejo (Sub 12)

11:00 – Barrio Norte vs 18 de diciembre

En el Complejo:

8:30 – Unión Femenina vs Círculo Italiano (Sub 16)

10:00 – Unión Femenina vs Lala Gym (Sub 14)

En el Predio Municipal:

8:30 – CAI Blanco vs Pueblo Viejo (Sub 14)

9:30 – CAI vs 4 de Octubre (Sub 16)

11:00 – CAI Naranja vs Academia Ferro (Sub 14)

12:00 – Huahuel Niyeo vs Princesas (Sub 12)

12:00 – CAI vs Academia Ferro (Sub 12)

13:00 – Academia Ferro vs Deportivo Roca (Sub 16)

El lunes por la tarde/noche comenzarán las semifinales en todas las categorías. El martes, en el Luis Maiolino, se conocerá a los campeones del 2026.