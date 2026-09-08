Nacional U18: un podio y mucho futuro para la selección de Neuquén

El Nacional de atletismo U18 realizado en Venado Tuerto, Santa Fe, dejó muy buenas sensaciones para la selección de Neuquén. La noticia más destacada fue el tercer puesto logrado por Bautista Pianciola Ammann en los 2.000 metros con obstáculos, donde tuvo un tiempo de 6m31s65/100. El ascendente fondista bajó 15 segundos su tiempo y batió el récord neuquino de la disciplina por 8 segundos. En el segundo día participó de los 800, con un tiempo de 2.07.51.

Otro punto para destacar es la incorporación de varios jóvenes categoría 2011 que fueron a hacer sus primeras armas al campeonato y que pese a dar tres años de ventaja tuvieron promisorias actuaciones. Tal es el caso de Santiago Rojas que con 11.85 metros en salto triple logró pasar a la final y se quedó con un meritorio octavo puesto.

También participaron de esta categoría Lorenzo Montiel (100 metros con 12.50/salto en largo con 5.07 metros), Elías Sgro Filet (5.43 metros en salto en largo), Nicolás Pavon (800 m con 2.18 y 1.500 metros con 4.57.63). En mujeres también hubo una representante categoría 2011: María José Maglietta. La joven atleta participó en 100 metros (13.82) y 200 metros (29.45).

Una numerosa delegación

El aporte del Ministerio de Deportes de la Provincia de Neuquén de dos combis permitió llevar un muy buen número de atletas a Venado Tuerto. Al mando de los profesores Agustina Moraga, Enrique Sánchez, Sebastián Fernández y Santiago Antileo, fueron 15 los atletas que pudieron competir en la flamante pista santafesina.

La delegación se completó con Victoria Moraga (jabalina), Natalia Guerra (100 y 200 metros), María Benítez Salvarezza (salto en largo, salto triple y 400 metros), Román Gero (3000 metros y 1500 metros), Bruno Sarmiento (3000 metros y 1500 metros), Teo Majersik (3000 metros y 1500 metros), Tiziano Reyes (lanzamiento de bala), Rodrigo Serrano (400 metros y 200 metros) y Felipe Dominguez (100 metros y 400 metros).

Es el turno de los U16

El fin de semana que viene partirá otra gran delegación, en este caso a San Luis, para el Nacional U16. En total serán 20 atletas acompañados por cuatro profesores que irán en un minibús que lo proveerá el Ministerio de Deportes.