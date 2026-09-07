Independiente de Neuquén ganó el cuadrangular en casa y se metió en el Final Four U21

Las Rojas se hicieron fuerte en casa y están entre las cuatro mejores del país.

Independiente de Neuquén tuvo un cuadrangular perfecto y se metió en el Final Four U21 de básquet. Las Rojas aprovecharon la localía y dejaron en el camino a Berazategui, El Talar y la Escuela Municipal de Cipolletti para meterse entre las cuatro mejores del país. El certamen se definirá dentro de dos semanas y la sede será licitada en las próximas horas.

Las neuquinas se quedaron con el 1 en su torneo reducido y lograron el pasaporte junto a Berazategui. Las otras que irán por la gloria serán Unión Florida y Náutico de Rosario, que prevalecieron sobre Lanús e Hindú de Córdoba.

La campaña y el plantel de las Rojas

Independiente inició el camino con un claro 75-80 sobre Berazategui con enormes producciones de Lourdes Briones (16 puntos), Valentina Canales (15 y 12 rebotes), Hanna Quintero (15) y Alina Farías (10 y 4 asistencias). En el siguiente juego superaron a El Talar por un redondo 60-50 y Canales (19 y 9 rebotes), Quintero (15) y Briones (11 y 6 asistencias) otra vez como estelares.

El cierre fue con otro claro triunfo, ahora ante las vecinas de Cipolletti, por 59-40 y excelentes tareas de Abril Fernández (13), Farías (8), Clara Remolina (8) y Briones (10 rebotes y 7 asistencias).

Además de las mencionadas, el equipo orientado por Darío Coronell contó en sus filas con Ludmila Ibáñez, Abril Fernández, Guadalupe Morsucci, Priscila Tramannoni, Lola Bados, Maia Grittini y Morena Pino.