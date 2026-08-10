Nahuel Molina fue recibido por una multitud en el aeropuerto de Roma

Cual estrella de rock, el argentino Nahuel Molina llegó a Italia y fue recibido por una verdadera multitud en el aeropuerto de Roma, presto a transformarse en flamante nuevo refuerzo del equipo de la capital.

El lateral derecho de la Selección Argentina dejó Atlético de Madrid tras cuatro temporadas y se convirtió en nuevo jugador del club romano, con el que firmará un contrato hasta el 30 de junio de 2030.

Luego de disfrutar unos días de vacaciones en Ibiza, tras su participación en la Copa del Mundo 2026, Molina se presentó en Roma esta tarde y de inmediato se volcó al requerimiento de los muchos fanáticos hábidos de fotos y autógrafos.

ASÍ RECIBIERON A NAHUEL MOLINA EN EL AEROPUERTO DE ROMA.



LOCURA. 🤯🇦🇷🇮🇹 pic.twitter.com/JSd5Hnalqu — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 10, 2026

La salida de Zeki Celik hacia Juventus motivó al equipo de la capital a reforzar el lateral derecho, siendo el propio entrenador Gian Piero Gasperini el que apuntó hacia el jugador argentino para cubrir esa vacante.

La operación, según informó el periodista especializado en mercado europeo Fabrizio Romano, ronda los 18 millones de euros en total, con bonos por objetivos de entre 3 y 4 millones de euros adicionales.

El director deportivo colchonero, Mateu Alemany, había declarado “transferible” al cordobés de 28 años tras el Mundial 2026, al tiempo que el técnico Diego Simeone no lo consideró una pieza indispensable para el conjunto madrileño.

#AHORA – Locura por Nahuel Molina, en su llegada al aeropuerto para firmar su contrato con la ROMA. El lateral ex-Atlético de Madrid firmó autógrafos y se sacó fotos con una gran cantidad de hinchas que lo estaban esperando.



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En sus cuatro temporadas en Madrid, Molina disputó 181 partidos oficiales, anotó nueve goles y aportó 16 asistencias, aunque nunca logró consolidarse como dueño indiscutido del puesto, perdiendo lugar, paradójicamente, con los españoles Marcos Llorente y Marc Pubill.,

Con la llegada de Molina, Roma suma otro argentino a su plantel, que ya contaba con Paulo Dybala, Matías Soulé y Santiago Castro. El lateral vuelve así a la Serie A, competencia que conoce bien: entre 2020 y 2022 militó en Udinese, donde acumuló 68 partidos, 10 goles y 10 asistencias antes de que el Atlético lo adquiriera por alrededor de 12 millones de euros.