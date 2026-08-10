Búsqueda de Luciana Muñoz en Neuquén: la Justicia Federal dio con la testigo clave que reclamaba la familia

La investigación por la desaparición de Luciana Muñoz, la joven de cuyo paradero no se sabe nada desde el 13 de julio de 2024 en Neuquén, sumó un importante avance. Diario Río Negro confirmó que en las últimas horas, la Justicia Federal logró dar con la localización exacta de la testigo que había sido solicitada con insistencia por la familia de la joven y su querella, tras un insólito error de identificación que se produjo en el fuero provincial.

El desencuentro ocurrió durante el reciente juicio oral contra Maximiliano Avilez, el hombre que mantuvo una breve relación con la joven y que fue juzgado por falso testimonio. En medio de la audiencia presencial, la persona convocada por la fiscalía declaró no ser la persona requerida para el caso, lo que generó confusión y el inmediato reclamo de la familia Muñoz. Posteriormente se confirmó que el inconveniente respondió a un error de homonimia entre dos mujeres.

A pesar de las fallas en la citación de la testigo, el proceso judicial contra Avilez —quien mintió en sus declaraciones iniciales sobre los lugares donde estuvo durante los primeros días de búsqueda— no vio alterada su resolución. El barbero fue declarado culpable por mayoría en un fallo donde dos de los tres jueces, Pablo Encina y Luis Yancarelli, consideraron sus falsedades como parte del plexo de indicios en su contra.

Por su parte, el tercer magistrado, Marco Lupica Cristo, mantuvo una postura divergente respecto al tratamiento de esa prueba. El juez entendió que los datos atribuidos al entorno de la testigo no podían emplearse como elemento corroborante en el debate contra el imputado, argumentando que la información no había ingresado de manera directa al juicio a través del testimonio presencial de la involucrada.

La Justicia Federal tomó intervención

Atenta a los pormenores del juicio provincial, la Justicia Federal —que mantiene bajo su órbita la causa por la búsqueda del paradero de la joven— decidió tomar intervención directa para subsanar la equivocación. Con el objetivo de resguardar la integridad de la testigo y verificar su testimonio, la fiscalía federal instruyó de inmediato a la Prefectura Naval Argentina para llevar a cabo la identificación y localización fehaciente.

La importancia de esta testigo radica en que habría sido una de las personas que afirmó, mediante mensajes de la red social Facebook, haber visto juntos a Maximiliano Avilés y a Luciana Muñoz dentro del período de tiempo que el sospechoso había negado sistemáticamente ante la Justicia. Debido a esto, dar con su paradero resultaba una medida prioritaria para el esclarecimiento de la causa.

Según pudo constatar este medio, tras ser ubicada por los efectivos de la fuerza federal, la mujer fue entrevistada de manera oficial por el área de Delitos Complejos de la Fiscalía Federal. Durante el procedimiento, la testigo ratificó sus datos y quedó formalmente a disposición de las autoridades judiciales para aportar la información de la que dispone.

Finalmente, las actuaciones y el testimonio recabado por el fuero federal fueron puestos a disposición del Ministerio Público Fiscal de Neuquén.

En una próxima audiencia, prevista para septiembre, se realiazará la determinación de pena para Avilez.