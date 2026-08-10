Postre de limón sin horno: fresco, cremoso y fácil de preparar

El postre de limón sin horno que se prepara en pocos pasos. Foto ilustrativa.

El limón es protagonista de este postre fresco y cremoso que se prepara sin horno y con pocos ingredientes. Una alternativa sencilla para disfrutar algo dulce, con ese toque cítrico que lo hace liviano y refrescante.

Ingredientes

1 lata de leche condensada

400 ml de crema de leche

120 ml de jugo de limón

Ralladura de 2 limones

150 g de galletitas dulces

60 g de manteca derretida

Preparación

Preparar la base. Triturar las galletitas hasta obtener una textura similar a la arena. Mezclarlas con la manteca derretida y distribuir la preparación en vasos o copas, presionando ligeramente. Llevar a la heladera. Preparar la crema de limón. Colocar la leche condensada en un bowl y agregar de a poco el jugo de limón mientras se mezcla. La preparación comenzará a tomar una consistencia más espesa. Incorporar la crema. Batir la crema de leche hasta que quede firme y sumarla a la mezcla de limón con movimientos envolventes. Agregar la ralladura. Incorporar la ralladura de limón y mezclar suavemente para intensificar el sabor cítrico. Enfriar. Distribuir la crema sobre la base de galletitas y llevar a la heladera durante al menos 3 o 4 horas. Servir. Decorar con un poco de ralladura de limón, una rodajita fina de limón o algunas migas de galletita antes de servir.

Un tip para lograr más sabor

Para un resultado más intenso, se puede sumar un poco más de ralladura de limón. Lo ideal es utilizar únicamente la parte amarilla de la cáscara, ya que la parte blanca puede aportar un sabor amargo.