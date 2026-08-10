Postre de limón sin horno: fresco, cremoso y fácil de preparar
Fresco, cremoso y con un intenso sabor cítrico, este postre se prepara en pocos pasos y no necesita horno.
El limón es protagonista de este postre fresco y cremoso que se prepara sin horno y con pocos ingredientes. Una alternativa sencilla para disfrutar algo dulce, con ese toque cítrico que lo hace liviano y refrescante.
Ingredientes
- 1 lata de leche condensada
- 400 ml de crema de leche
- 120 ml de jugo de limón
- Ralladura de 2 limones
- 150 g de galletitas dulces
- 60 g de manteca derretida
Preparación
- Preparar la base. Triturar las galletitas hasta obtener una textura similar a la arena. Mezclarlas con la manteca derretida y distribuir la preparación en vasos o copas, presionando ligeramente. Llevar a la heladera.
- Preparar la crema de limón. Colocar la leche condensada en un bowl y agregar de a poco el jugo de limón mientras se mezcla. La preparación comenzará a tomar una consistencia más espesa.
- Incorporar la crema. Batir la crema de leche hasta que quede firme y sumarla a la mezcla de limón con movimientos envolventes.
- Agregar la ralladura. Incorporar la ralladura de limón y mezclar suavemente para intensificar el sabor cítrico.
- Enfriar. Distribuir la crema sobre la base de galletitas y llevar a la heladera durante al menos 3 o 4 horas.
- Servir. Decorar con un poco de ralladura de limón, una rodajita fina de limón o algunas migas de galletita antes de servir.
Un tip para lograr más sabor
Para un resultado más intenso, se puede sumar un poco más de ralladura de limón. Lo ideal es utilizar únicamente la parte amarilla de la cáscara, ya que la parte blanca puede aportar un sabor amargo.
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