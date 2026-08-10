TC2000: el estado de salud de Tomás Fernández tras el terrible accidente de ayer en La Pampa

El joven volante recibió hoy el alta tras permanecer la noche en un centro asistencial.

Luego del brutal accidente sufrido ayer en el circuito de Toay, el joven piloto Tomás Fernández recibió hoy el alta médica tras permanecer una noche internado en observación.

El santafesino protagonizó un violentísimo choque en la primera vuelta de la competencia final del TC2000, válida por la sexta fecha, destrozando su Nissan Kicks y causando inmediata alarma en el circuito pampeano.

Si bien se bajó del auto por sus propios medios, el piloto debió ser asistido en la salita médica del autódromo y, posteriormente, trasladado hacia el Hospital René Favaloro de Santa Rosa para mayores estudios.

Desde otro ángulo, el fuerte accidente de Tomás Fernández en Toay.



📻 En #CarburandoRadio mostraron las imágenes captadas por Benjamín Fuertes durante la final del Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina.@SuperTC2000 @YPFoficial #InfiniaAndaMejor #YPFInfinia pic.twitter.com/aCqowOYROM — Carburando (@CarburandoTV) August 10, 2026

Ya desde su domicilio, el piloto brindó declaraciones al programa de automovilismo Campeones y comentó: «Estoy bien, con algunos dolores en el cuerpo y dos costillas fracturadas».

Fernández perdió el control de su máquina tras morder un pianito interno, siendo eyectado a toda velocidad e impactando a gran velocidad contra el muro perimetral, destrozando su máquina y dando un par de tumbos.

Aún con este panorama, Fernández salió del auto por sí mismo. «El auto pegó un latigazo cuando le doy al piano interno y se puso de costado. Cuando tocó el pasto, fue derecho al paredón«, había comentado en ese momento.