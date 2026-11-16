NBA: el nuevo récord que ubica a LeBron James entre los mejores de la historia

Nada parece detener a LeBron James. A los 41 años, y cuando transita su temporada número 24 en la NBA, la estrella del básquetbol mundial sigue demostrando su grandeza y marcando récords en la historia del deporte.

Anoche, en la victoria de Philadelphia 76ers por 131-124 ante Indiana Pacers (11° éxito en la presente temporada regular), James se convirtió en el tercer máximo asistidor de todos los tiempos y desplazó a una leyenda como Jason Kidd.

El récord llegó en el último cuarto del encuentro disputado en el XFinity Mobile Arena de Philadelphia, cuando el estadounidense encontró a VJ Edgecombe camino al aro y hacia la conversación. Fue su asistencia número 11 de la noche y la 12.092 de su desorbitante carrera, para de esa manera superó las 12.091 que había registrado Kidd.

LEBRON JAMES PASSES JASON KIDD 🚨 ASSIST NO. 12,092. THIRD ALL-TIME IN ASSISTS FOR LBJ! https://t.co/p5LBQeY9v7 — NBA (@NBA) November 15, 2026

Ahora, solamente tiene dos jugadores por delante. El líder absoluto es John Stockton, con 15.806 asistencias, mientras que Chris Paul ocupa el segundo lugar con 12.552. LeBron quedó a 460 de alcanzar al actual escolta de la clasificación.

En el duelo ante los Pacers, el estadounidense firmó una planilla de 15 puntos, 11 asistencias y siete rebotes. Su aporte fue importante para una victoria de los Sixers que tuvo como principales anotadores a Jaylen Brown, con 31 puntos, y Tyrese Maxey, con 27. Su nueva escuadra marcha en el 2° puesto de la conferencia este, detrás de Boston Celtics.

Después del partido, el máximo anotador de todos los tiempos de la NBA se refirió a su nueva marca y destacó el papel de sus compañeros en cada una de las asistencias que consiguió a lo largo de su carrera.

LeBron James siempre está reescribiendo la historia del básquet 👑 https://t.co/qzwSoHJNS3 — NBA Latam (@NBALatam) November 15, 2026

“Eso significa que he tenido compañeros de equipo extraordinarios. Necesitas compañeros que sean capaces de meter el balón en la canasta. Creo que mi trabajo consiste simplemente en darles el balón en el momento y en el lugar adecuados, para que puedan anotar, ya sea con bandejas, volcadas, triples, tiros de media distancia o lo que haga falta”, expresó.

También valoró el hecho de compartir una clasificación histórica con algunos de los nombres más importantes del deporte. “Estar vinculado con algunos de los mejores que jugaron este deporte y con un querido amigo mío como J-Kidd es un honor”, agregó.

El nuevo registro se suma a una colección de marcas extraordinarias. LeBron, que pronto cumplirá 42 años, ya es el máximo anotador histórico de la NBA y también lidera las estadísticas de partidos disputados, minutos jugados, tiros de campo convertidos e intentados.