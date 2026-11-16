Cuatro días sin rastros de Alejandro Atero: extiende la búsqueda desde Isla Jordán hasta Fernández Oro

Continúa sin resultados positivos el amplio operativo desplegado por fuerzas de Río Negro y Neuquén para dar con el paradero de Alejandro Atero, el joven de 23 años que desapareció el pasado jueves 12 de noviembre en la zona de Isla Jordán, en Cipolletti.

Durante la jornada de este domingo, las tareas de rastrillaje se concentraron desde el denominado “Punto 0”, ubicado frente al final de la calle Figueroa, en inmediaciones de la Chacra Ferragut hacia el sector de la Confluencia y aguas abajo.

Todo el despliegue se lleva adelante bajo la coordinación judicial impulsada por la Comisaría 4° de Cipolletti y la Fiscalía de turno, que mantienen activa la alerta policial mientras se definen los próximos pasos del operativo en la región.

Desde las primeras horas de la mañana, personal especializado de la Prefectura Naval Argentina realizó pasadas de aproximadamente ocho millas con embarcaciones y efectivos idóneos, focalizándose en puntos técnicos clave del cauce como pedreros, zonas de arraigones y meandros propios del río.

El despliegue en el agua y los márgenes

Si bien desde Prefectura indicaron que el río presenta actualmente un mayor caudal de agua lo que dificulta el acceso a ciertos sectores de la costa, las autoridades aclararon que el nivel se encuentra dentro de los parámetros normales de erogación.

La Brigada de Buceo y Rescate de la División Bomberos Cuartel Central de Neuquén colaboró con cuatro efectivos a bordo de una embarcación semirrígida. Tras ingresar por el final de la calle Obrero Argentino y entrevistarse en el “Punto 0” con la madre del joven para informarle el plan de trabajo, los rescatistas navegaron río abajo por ambas márgenes hasta el balneario municipal de Fernández Oro, donde revisaron posibles zonas de enganche sin hallar rastros.

La búsqueda se realiza con lanchas para las zonas profundas, y caballos o a pie para las inmediaciones. (Foto: archivo)

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cipolletti trabajó con dos dotaciones y cinco efectivos en el agua, quienes cubrieron en reiteradas pasadas el tramo comprendido entre las coordenadas donde fue visto por última vez, la Confluencia y el sector conocido como la Cueva del León, también con resultado negativo.

Estos trabajos dieron continuidad a las tareas iniciadas el sábado por la tarde por los bomberos neuquinos, quienes ya habían efectuado un rastrillaje entre el “Punto 0” y la Confluencia sin novedades.

Cómo fueron los primeros días de búsqueda

Alejandro Atero, oriundo de Puerto Madryn y radicado recientemente en el Alto Valle fue visto por última vez el jueves cerca de las 15 cuando ingresó al agua junto a su pareja y un amigo. Sus acompañantes lograron salir por sus propios medios y dieron aviso a emergencias al advertir que el joven era arrastrado por la corriente a la altura de la chacra Solís.

Desde el momento del alerta se montó un operativo por agua y tierra en el que participaron Prefectura Naval, Protección Civil, bomberos y efectivos de la Comisaría 4°, quienes recorrieron la ribera a pie mientras la Brigada Rural y Montada rastrilló a caballo los sectores más anegados de la costa.

Al cumplirse el tercer día de búsqueda este sábado sin resultados positivos, la Policía sumó más efectivos al despliegue y reiteró los datos filiatorios del joven: es de estatura alta, contextura delgada, tez blanca, cabello negro y rizado, no tiene tatuajes y al momento de desaparecer vestía únicamente un pantalón corto verde.