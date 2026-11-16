Explosión de gas en Remedios de Escalada: ante una nueva fuga, señalaron la zona restringida a 100 metros

La zona de Remedios de Escalada afectada por la explosión de un caño de gas ocurrida el viernes pasado comenzó a recuperar paulatinamente la normalidad durante este fin de semana. La empresa MetroGAS informó que se estableció un radio de exclusión de 100 metros para avanzar con las tareas de remoción y restablecimiento del suministro domiciliario.

Según precisó la compañía en un comunicado, las cuadrillas especialmente asignadas trabajan en coordinación con las autoridades municipales para ampliar progresivamente la cantidad de hogares con servicio. A pesar del perímetro fijado para este lunes, los vecinos que residen fuera de la denominada zona roja comenzaron a regresar de manera gradual a sus viviendas desde el sábado.

Según informó el medio de noticias Infobae, el siniestro se desencadenó el viernes a las 10:52 en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en pleno centro de la localidad bonaerense del partido de Lanús. Poco más de una hora antes de la detonación, a las 9:44, una máquina tuneladora de la empresa tercerizada Exgadet había dañado un caño maestro durante obras de renovación de la red.

La fuga recién pudo ser controlada durante la madrugada del sábado tras un extenso operativo de emergencia que demandó varias horas. Una vez interrumpido el flujo de gas, las dotaciones de bomberos lograron extinguir por completo el incendio y dieron paso a las tareas de enfriamiento.

El estallido provocó la muerte de una persona, cuya identidad aún aguarda confirmación oficial por parte de la Policía Científica, y dejó un saldo de 30 heridos. De acuerdo con los últimos reportes oficiales, 13 personas permanecían internadas hasta el sábado y cinco de ellas revestían gravedad por presentar quemaduras en entre el 40% y el 90% de sus cuerpos.

El reclamo judicial del municipio y las medidas de asistencia

Frente a las consecuencias del episodio, el municipio de Lanús anunció que se presentará como querellante en el expediente judicial tras acusar a MetroGAS de incumplir los protocolos de emergencia. En paralelo, la investigación quedó en manos de la fiscal Yanina Estévez, titular de la UFI N° 6 descentralizada de Lanús, quien dispuso como primera medida la demora de dos directivos de la distribuidora.

El medio TN afirmó que el intendente local, Julián Álvarez, mantuvo un encuentro con los damnificados y dispuso una ayuda económica extraordinaria e inmediata para quienes sufrieron daños en el epicentro del estallido. La administración comunal también resolvió eximir del pago de tasas municipales a los comercios afectados y anticipó el envío de un proyecto a la Legislatura bonaerense para suspender el cobro de Ingresos Brutos, Inmobiliario y Patentes en el sector.

Fuerte explosión e incendio en Remedios de Escalada. Foto: Enrique García Medina.-

Respecto a la infraestructura dañada, el gobierno municipal informó que avanzará con las reparaciones en el edificio de Del Valle Iberlucea 4494 y en la reconstrucción del centro comercial. Sin embargo, el acceso al punto exacto de la explosión continuará restringido hasta el próximo viernes debido a los peritajes judiciales que deben realizarse antes de iniciar las demoliciones.

Por su parte, MetroGAS señaló que continúa brindando asistencia médica, alojamiento, transporte, contención psicológica y respaldo económico a las familias de sus empleados lesionados. Asimismo, la empresa habilitó el correo electrónico incidenterde@metrogas.com.ar y la línea telefónica (011) 4309-1075 para atender los reclamos de los vecinos afectados.

Los reclamos vecinales y alerta por otro escape en Lanús

En medio del temor que persiste en el barrio por las obras viales en curso, los residentes convocaron a una nueva manifestación frente a la sede de MetroGAS en Lomas de Zamora, ubicada en Larroque y Pavón. Uno de los damnificados denunció públicamente que una comerciante había realizado reiterados llamados a la empresa horas antes del estallido por un fuerte olor a gas en la zona.

La preocupación en el distrito se vio alimentada además por una nueva alarma registrada en las inmediaciones de la estación Lanús del tren Roca a raíz de otro escape de gas. Ante ese episodio, personal de Bomberos y Defensa Civil evacuó preventivamente el sector hasta que operarios de la distribuidora lograron controlar la fuga.