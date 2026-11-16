Buscaban armas por una investigación y hallaron cocaína en uno de los nueve allanamientos en Viedma

El personal de Toxicomanía realizó el test orientativo que confirmó la presencia de cocaína.

Una investigación por abuso de armas derivó en nueve allanamientos en distintos domicilios de Viedma, donde la Policía de Río Negro secuestró 11 teléfonos celulares, una tablet y 167 gramos de cocaína. El hallazgo de la droga motivó la intervención de la Justicia Federal, mientras que la causa original continúa bajo investigación de la Fiscalía 8.

Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la comisaría 38, en cumplimiento de órdenes judiciales. Los operativos se desplegaron en distintos sectores de la ciudad, con varios domicilios ubicados sobre calle 29.

Los dispositivos secuestrados

En una vivienda de Guatemala al 400, por disposición de la fiscal Paula De Luque, personal del Gabinete de Criminalística secuestró 11 teléfonos celulares de distintas marcas y una tablet. Los equipos quedaron a disposición de la investigación para la realización de pericias.

El hallazgo de cocaína en otro domicilio

En otro procedimiento, realizado en un inmueble de calle 29 al 400, los uniformados encontraron cuatro envoltorios grandes con una sustancia pulverulenta y un paquete negro que contenía otros 50 envoltorios más pequeños, acondicionados en nylon transparente.

Ante el hallazgo, intervino la Fiscalía Federal, que dispuso la participación de personal de Toxicomanía. El narcotest confirmó que se trataba de cocaína y el pesaje determinó un total de 167 gramos. La sustancia fue secuestrada.

Los otros seis domicilios inspeccionados no arrojaron resultados positivos respecto de los elementos buscados en la causa provincial.

De esta manera, los operativos permitieron incorporar dispositivos electrónicos a la investigación por abuso de armas y abrieron una nueva intervención judicial a partir del hallazgo de estupefacientes. Las actuaciones continúan para determinar las circunstancias de ambos hechos.

El personal de Toxicomanía realizó el test orientativo que confirmó la presencia de cocaína.