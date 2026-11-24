El adolescente de 16 años que protagonizó un choque entre una moto y un auto en Allen continúa internado en terapia intensiva del Hospital Francisco López Lima de General Roca. Fuentes oficiales confirmaron a Diario RÍO NEGRO que su estado de salud es crítico y que presenta un traumatismo encéfalo craneano grave, con una posible intervención quirúrgica. El joven permanece inestable.

El siniestro vial ocurrió el lunes, minutos antes de las 22, en la intersección de las calles Tomás Orell y Juan B. Justo. El impacto involucró a un Ford Fiesta y una motocicleta Motomel Skua 150 conducida por el adolescente.

Según la información brindada por el Ministerio de Seguridad, el motociclista no llevaba casco y, tras el choque, golpeó su cabeza contra el suelo.

Cómo fue el traslado del motociclista al hospital de Roca

Tras el impacto, se solicitó asistencia médica para atender al joven y a la conductora del automóvil. Una hora después del accidente se confirmó que el adolescente debía ser derivado bajo código rojo al hospital de General Roca debido a la gravedad de sus lesiones.

Actualmente permanece en terapia intensiva, con pronóstico crítico y bajo atención médica.

Por otra parte, efectivos de la Comisaría 6ª realizaron las pericias correspondientes en el lugar del choque y secuestraron preventivamente ambos vehículos, a la espera del certificado médico que permita determinar la gravedad de las lesiones.