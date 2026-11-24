El Pincha apuesta a su historia en la competencia como un valor fundamental.

Poco se habla de ello, pero otro equipo argentino está a las puertas de un título continental. A días del choque ante Palmeiras, Alexander Medina, técnico de Estudiantes de Plata, palpitó el esperado duelo y envió un mensaje a toda la afición Pincha.

El Cacique anticipó que la mística copera será un arma poderosa para el conjunto platense, que el próximo sábado irá por su quinta conquista en la Copa Libertadores de América.

“Esta mística que tiene este club no se compra en la farmacia, sino que se contagia, se traslada o se transmite durante el tiempo, durante las experiencias que ha vivido este club con la Copa Libertadores, sobre todo por lo conseguido”, aseguró en un video en la cuenta oficial del certamen.

La final continental de este sábado en Montevideo será la primera del Cacique en su carrera como entrenador. La chance más concreta la tuvo en 2022 al mando de Vélez Sarsfield, hasta quedar eliminado en semifinales justamente por el conjunto brasileño.

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En cuanto al equipo, el Cacique planea mantener gran parte de la formación que viene de lograr la clasificación y de consagrarse campeón de la Supercopa Argentina frente a Independiente Rivadavia. La única duda sigue siendo el reemplazante de Baltasar Rodríguez, expulsado en la revancha del Maracaná.

Si el DT decide apostar por Tomás Palacios, el Pincha afrontará la definición con una línea de cinco defensores. Los otros integrantes del fondo serían Eros Mancuso, Leandro González Pírez, Santiago Núñez y Marcos Rojo.

La incógnita en el once se irá despejando con el correr de las prácticas. En el club, además, le prenden velas a Joaquín Correa, quien se sigue recuperando del desgarro grado 2 en el bíceps femoral de la pierna derecha. Al ser una pieza importante, no está descartado para la final y podría sumar minutos si el entrenador lo ve bien físicamente.

La gran definición entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras se disputará este sábado 28 de noviembre a las 17 (hora Argentina) en el Estadio Centenario de Montevideo. La transmisión, a su vez, estará a cargo de Fox Sports, Telefe y ESPN, vía streaming por Disney+.

🔝🧤🇦🇹 El valor de Fernando Muslera en @EdelpOficial para el Cacique Medina 🏆 CONMEBOL #Libertadores | #GloriaEterna https://t.co/8y9d9xmqFV — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 24, 2026

El peso de la historia

Estudiantes disputará una nueva final en el certamen continental. Una mística copera envidiable: esta será la sexta final de Copa Libertadores en su historia, un torneo que lo tiene como uno de los máximos exponentes argentinos tras haber conquistado cuatro trofeos en sus vitrinas (1968, 1969, 1970 y 2009).

El recuerdo más célebre remite al histórico tricampeonato del equipo dirigido por Osvaldo Zubeldía, que marcó época a fines de los años 60 tras vencer consecutivamente a Palmeiras, Nacional de Montevideo y Peñarol.

Décadas más tarde, en 2009, bajo la conducción táctica de Alejandro Sabella y el liderazgo en cancha de Juan Sebastián Verón, el León volvió a tocar el cielo con las manos en Belo Horizonte tras superar a Cruzeiro.

La única caída del elenco platense en una definición por el trofeo continental ocurrió en la edición de 1971, cuando tropezó frente a Nacional en un ajustado partido de desempate disputado en Lima.