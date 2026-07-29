Neymar confirmó su retiro de la Selección Brasileña: «Di mi vida, pero ya no quiero más»

Neymar no tuvo el Mundial soñado y cerró la puerta a disputar otro torneo internacional con Brasil.

Uno de los momentos más emotivos del Mundial 2026 fue el llanto de Neymar tras la eliminación de Brasil a manos de Noruega. El astro brasileño se metió a último momento en la convocatoria de Ancelotti, pero no pudo jugar los minutos deseados por una lesión que lo maltrajo durante toda la Copa del Mundo.

Las lágrimas de Neymar tras jugar su último partido mundialista.

Al despedirse de su cuarta experiencia mundialista, Ney fue un mar de lágrimas en el MetLife. Y en las últimas horas confirmó lo que era un secreto a voces: su retiro de la Canarinha. Tras la victoria de Santos y clasificación a octavos de Sudamericana, el futbolista de 34 años fue contundente: «Mi momento en la selección ha terminado, hice historia, fui muy feliz, di mi sangre, mi vida«.

Y cerró con una frase que demuestra su constancia con la Selección: «Siempre luché y me esforcé por esta camiseta, pero creo que ya no lo quiero más«. Estas declaraciones concuerdan por lo dicho por el jugador tras el final de la participación en el Mundial: «Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Empecé aquí, cierro aquí«.

De esta forma, se cierra la etapa del futbolista brasileño más importante de la última década. Con la Verdeamarela, disputó 130 partidos, anotó 80 goles (máximo goleador superando a Pelé con 77) y dio 58 asistencias.

Desde su debut con la selección absoluta de Brasil allá por agosto de 2010, obtuvo solamente dos títulos con su país: la Copa Confederaciones 2013 y los Juegos Olímpicos 2016. La particularidad es que ambos torneos se disputaron en tierras brasileñas.

Ney y la primera medalla dorada en el Maracana con el 10 como máxima figura.

De esta forma, Brasil pierde a su máximo estandarte. En medio de una crisis deportiva con malos resultados, Ancelotti deberá llevar los hilos de una etapa post Neymar, donde otros grandes futbolistas como Marquinhos, Vinicius o Raphinha tendrán que tomar la responsabilidad de figura.