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Aston Villa no aceptó la propuesta de Juventus para quedarse con el pase de Dibu Martínez

El traspaso del arquero argentino a la Juve está frenado por la elevada pretensión del equipo inglés, que se quedaría a jugar la Champions League con los Villanos. Los detalles.

Redacción

Por Redacción

Dibu Martínez seguirá en el Aston Villa tras el interés de Juventus. (Foto: Getty Images)

Dibu Martínez seguirá en el Aston Villa tras el interés de Juventus. (Foto: Getty Images)

La salida de Emiliano Dibu Martínez del Aston Villa suma un nuevo capítulo. Ahora el club en cuestión es Juventus, y cuando parecía encaminado, se volvió a frenar.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, el pase de Dibu Martínez a la Juventus se encuentra completamente estancado. El motivo: no hay acuerdo entre Juventus y Aston Villa por el traspaso. La Vecchia Signora ofrece entre 6 y 7 millones, y los ingleses no ven viable vender a Dibu por ese valor, ni están cerca de ese número.

Aston Villa entiende que por ese dinero no pueden conseguir más que un arquero joven, con proyección. No van a conseguir un arquero campeón del mundo y finalista de mundial por ese valor“, explica el periodista italiano.

Dibu, a los 33 años, tendrá la posibilidad de atajar en Champions League y Aston Villa no ha buscado otro arquero para reemplazarlo. Su único competidor es Marco Bizot, que no ha demostrado estar a la altura para ser el titular. Por el momento, todo indica que se quedará, aunque resta un mes de mercado.

En contraste, Juventus ve a Zion Suzuki y Guglielmo Vicario como opciones para reforzar el arco y pelear el puesto con Di Gregorio y Perin, sus arqueros desde hace ya un par de temporadas.


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La salida de Emiliano Dibu Martínez del Aston Villa suma un nuevo capítulo. Ahora el club en cuestión es Juventus, y cuando parecía encaminado, se volvió a frenar.

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