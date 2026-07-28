Aston Villa no aceptó la propuesta de Juventus para quedarse con el pase de Dibu Martínez

La salida de Emiliano Dibu Martínez del Aston Villa suma un nuevo capítulo. Ahora el club en cuestión es Juventus, y cuando parecía encaminado, se volvió a frenar.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, el pase de Dibu Martínez a la Juventus se encuentra completamente estancado. El motivo: no hay acuerdo entre Juventus y Aston Villa por el traspaso. La Vecchia Signora ofrece entre 6 y 7 millones, y los ingleses no ven viable vender a Dibu por ese valor, ni están cerca de ese número.

“Aston Villa entiende que por ese dinero no pueden conseguir más que un arquero joven, con proyección. No van a conseguir un arquero campeón del mundo y finalista de mundial por ese valor“, explica el periodista italiano.

Dibu, a los 33 años, tendrá la posibilidad de atajar en Champions League y Aston Villa no ha buscado otro arquero para reemplazarlo. Su único competidor es Marco Bizot, que no ha demostrado estar a la altura para ser el titular. Por el momento, todo indica que se quedará, aunque resta un mes de mercado.

En contraste, Juventus ve a Zion Suzuki y Guglielmo Vicario como opciones para reforzar el arco y pelear el puesto con Di Gregorio y Perin, sus arqueros desde hace ya un par de temporadas.