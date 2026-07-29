¡Polémica! La FIFA contradijo a IFAB y avaló la expulsión de Embolo ante la Selección Argentina

Embolo fue expulsado a los 72 minutos en el choque de cuartos de final de la Copa del Mundo.

En las últimas horas, la polémica roja a Embolo en el partido de la Selección Argentina ante Suiza volvió a estar en el ojo de la tormenta. Es que la IFAB, organismo que regula las reglas del futbol, admitió un grave error arbitral y reveló que el delantero suizo estuvo mal expulsado.

Pero tras el revuelo, la FIFA salió a dar su postura y bancó la decisión arbitral del portugués Pinheiro. En sus redes sociales, el ente internacional compartió un comunicado donde dejó claro que las decisiones e interpretaciones arbitrales fueron correctas.

EMBOLO SE TIRÓ ANTES DEL CONTACTO CON PAREDES, EL ÁRBITRO REVISÓ, SE GANÓ LA SEGUNDA AMARILLA Y FUE EXPULSADO EN SUIZA-ARGENTINA.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/hFUziQ5JrV — SportsCenter (@SC_ESPN) July 12, 2026

«La interpretación de la FIFA sobre Identidad Equivocada se aplicó de manera consistente durante la Copa Mundial de la FIFA«, sentenció. Luego, también repasó la acción similar de Ream y Almirón en Estados Unidos-Paraguay: «Hubo dos instancias en las que un jugador fue identificado erróneamente como haber cometido una infracción de tarjeta amarilla y el VAR aconsejó al árbitro corregir el error factual causado por la simulación del oponente».

Luego, argumentó la correcta decisión arbitral en el partido: “No consideramos que esto haya sido un error del árbitro o del VAR y la decisión restauró la justicia«. Además, reveló que la IFAB le dio la razón: «Hemos estado en contacto con ellos durante todo el proceso y confirmaron que esta interpretación es válida, que fue bien recibida y que formará parte de la discusión sobre revisiones al Protocolo del VAR».

Aunque también aclararon que no están de acuerdo con el castigo de la tarjeta amarilla: “La simulación en sí no puede ser disputada y no debería resultar en una sanción disciplinaria contra un oponente que pueda luego llevar a más consecuencias, como una expulsión por una segunda tarjeta amarilla».

Por el momento, la IFAB recalcó que la regla está en revisión y que no será utilizada. Habrá que esperar para ver si hay una nueva respuesta del organismo regulador de las reglas, en este «conflicto» inesperado que sigue dando que hablar a 10 días de haber terminado el Mundial.