¡Polémica! La FIFA contradijo a IFAB y avaló la expulsión de Embolo ante la Selección Argentina
Tras el revuelo por la decisión que supuestamente favoreció a la Albiceleste, el ente internacional respaldó el accionar arbitral del juez Pinheiro. Mirá acá todo lo que dijo.
En las últimas horas, la polémica roja a Embolo en el partido de la Selección Argentina ante Suiza volvió a estar en el ojo de la tormenta. Es que la IFAB, organismo que regula las reglas del futbol, admitió un grave error arbitral y reveló que el delantero suizo estuvo mal expulsado.
Pero tras el revuelo, la FIFA salió a dar su postura y bancó la decisión arbitral del portugués Pinheiro. En sus redes sociales, el ente internacional compartió un comunicado donde dejó claro que las decisiones e interpretaciones arbitrales fueron correctas.
EMBOLO SE TIRÓ ANTES DEL CONTACTO CON PAREDES, EL ÁRBITRO REVISÓ, SE GANÓ LA SEGUNDA AMARILLA Y FUE EXPULSADO EN SUIZA-ARGENTINA.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 12, 2026
⚽ #ESPNMundial
📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/hFUziQ5JrV
«La interpretación de la FIFA sobre Identidad Equivocada se aplicó de manera consistente durante la Copa Mundial de la FIFA«, sentenció. Luego, también repasó la acción similar de Ream y Almirón en Estados Unidos-Paraguay: «Hubo dos instancias en las que un jugador fue identificado erróneamente como haber cometido una infracción de tarjeta amarilla y el VAR aconsejó al árbitro corregir el error factual causado por la simulación del oponente».
Luego, argumentó la correcta decisión arbitral en el partido: “No consideramos que esto haya sido un error del árbitro o del VAR y la decisión restauró la justicia«. Además, reveló que la IFAB le dio la razón: «Hemos estado en contacto con ellos durante todo el proceso y confirmaron que esta interpretación es válida, que fue bien recibida y que formará parte de la discusión sobre revisiones al Protocolo del VAR».
Aunque también aclararon que no están de acuerdo con el castigo de la tarjeta amarilla: “La simulación en sí no puede ser disputada y no debería resultar en una sanción disciplinaria contra un oponente que pueda luego llevar a más consecuencias, como una expulsión por una segunda tarjeta amarilla».
Por el momento, la IFAB recalcó que la regla está en revisión y que no será utilizada. Habrá que esperar para ver si hay una nueva respuesta del organismo regulador de las reglas, en este «conflicto» inesperado que sigue dando que hablar a 10 días de haber terminado el Mundial.
Comentarios