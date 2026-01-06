Neymar mostró sus vehículos inspirados en Batman valuados en más de 60 millones de dólares

Neymar mostró sus tres vehículos de lujo de la colección millonaria que tiene.

Neymar, una de las máximas figuras del fútbol mundial, captó la atención de sus seguidores al compartir imágenes de tres de sus vehículos más llamativos, todos vinculados a su fanatismo por Batman. El delantero brasileño mostró el Batimóvil personalizado, un helicóptero y un jet privado, piezas centrales de una colección millonaria.

Las imágenes fueron publicadas en su cuenta de Instagram y rápidamente se volvieron virales. “Los sueños se pueden hacer realidad”, escribió el atacante de 33 años, junto a las postales de los vehículos estacionados en su garaje personal, ubicado en las cercanías de San Pablo.

One of the biggest flexes i’ve seen,



Neymar showing off his private jet, helicopter & Batmobile.



$56 million dollar toys 🥶pic.twitter.com/7pCCsNC3hK — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) January 6, 2026

El Batimóvil de Neymar y su pasión por Batman

El Batimóvil es una réplica inspirada en el modelo Tumbler de la trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan. Su construcción demandó tres años de trabajo y la participación de unas 50 personas, bajo la supervisión del diseñador automotriz brasileño Adhemar Cabral.

El vehículo tuvo un costo cercano a los 1,5 millones de euros y cuenta con un motor V8 que desarrolla entre 450 y 500 caballos de potencia.

Según se informó, solo puede circular en espacios privados, ya que no posee matrícula ni certificaciones legales para uso en la vía pública. Cabral destacó que Neymar es “un hombre apasionado por el personaje, el héroe”.

El jet privado y el helicóptero personalizados

Además del Batimóvil, Neymar mostró un helicóptero Airbus H-145 personalizado, valuado en 11,6 millones de euros, cuyo interior también presenta detalles estéticos inspirados en Batman. Esta aeronave forma parte habitual de sus traslados dentro de Brasil.

El vehículo más costoso de la colección es un jet privado Dassault Falcon 900LX, tasado en 43 millones de euros. Se trata del medio de transporte que el futbolista utiliza para sus viajes internacionales y que empleó recientemente para arribar a su primer entrenamiento tras su regreso a Santos, luego de su paso por el fútbol árabe.

Más allá de este trío, el brasileño posee otros automóviles de alta gama, como un Rolls-Royce Ghost valuado en 350.000 euros, además de modelos Bentley, Aston Martin, Lamborghini, Mercedes y Maserati, que lo consolidan como uno de los grandes coleccionistas del deporte.

El delantero continuará en Santos hasta diciembre de 2026. En la última temporada disputó 28 partidos, convirtió 11 goles y dio cuatro asistencias.

A pesar de una cirugía de meniscos en la rodilla izquierda y varias molestias físicas, logró cerrar el año evitando el descenso y clasificando al club a la próxima Copa Sudamericana.