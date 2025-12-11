Ni Estudiantes ni San Lorenzo: Enzo Pérez está cerca de incorporarse a otro equipo argentino

Desde el momento en que cortó su vínculo con River, el celular nunca le paró de sonar a Enzo Pérez. Si bien tuvo una temporada con altibajos, como todo el equipo, en otros clubes sienten que el volante mendocino tiene mucho para dar y por eso andan tras sus pasos. Relegada la chance de volver a Deportivo Maipú, empezaron los sondeos y fueron varios.

La primera opción fue Estudiantes, el club que dejó hace un año para volver al Millonaria y en el que es muy querido. Después asomó San Lorenzo y en el medio, Nacional de Montevideo y el Atlanta United que dirige Gerardo Tata Martino, hicieron sus intentos. Ninguno fue a fondo y en las últimas horas apareció otra entidad de la Liga Profesional.

Enzo Pérez ya habló con Nico Diez

Si bien restan ultimar detalles, Enzo Pérez tendría todo acordado para llegar a Argentinos, según informó TyC Sports. El mendocino habló en las últimas horas con Nicolás Diez y las sensaciones fueron positivas, por lo que no habría ningún inconveniente para que el exfutbolista de River llegue al Bicho de La Paternal.

El equipo que hace de local en el Diego Armando Maradona fue uno de los más vistosos en el 2025, su DT tuvo una mejora en su contrato, quieren «Nico para rato», y en ese contexto, sumar experiencia al plantel es una de las prioridades. Enzo asoma como un nombre ideal para reforzar la zona del mediocampo, que tiene a Federico Fattori como indiscutido, pero a la espera de un socio con cartel.

Económicamente, la más tentadora era la de la MLS, pero todo indica que Enzo rechazará la propuesta, ya que está cómodo en Buenos Aires y por eso Paternal es una alternativa ideal.