Triple femicidio de Florencio Varela: piden frenar la filtración del video y ordenan resguardar a las familias

La Fiscalía Federal N.° 2 de Morón pidió a los medios y a los profesionales de la comunicación que no difundan imágenes ni videos vinculados con el triple femicidio de Florencio Varela. El reclamo llegó después de que varios portales publicaran este miércoles una grabación que fue descubierta durante una investigación por narcotráfico y que registra las torturas sufridas por una de las víctimas.

La exhortación, firmada por la fiscal Mariela Labozzetta y difundida por el sitio del Ministerio Público Fiscal, busca evitar la revictimización de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez y de sus familias, y resguardar una pesquisa que sigue bajo secreto de sumario. Diario RÍO NEGRO decidió no reproducir ese material ni describir su contenido.

Por qué la Fiscalía pide no difundir imágenes y videos del triple crimen de Florencio Varela

Según el comunicado, en la causa se investigan hechos de violencia contra las mujeres en un contexto de crimen organizado. Por eso, la Fiscalía recordó que rigen los mandatos de la Convención de Belém do Pará, el tratado interamericano para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que la Argentina aprobó por la Ley 24.632 y que tiene jerarquía superior a las leyes.

El pedido también se apoya en dos leyes nacionales. La Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres incluye entre sus modalidades la violencia mediática, es decir, la difusión de mensajes e imágenes que atenten contra la dignidad de las mujeres. La Ley 27.372 de derechos de las víctimas de delitos, por su parte, garantiza que las víctimas y sus familias sean tratadas con respeto por su intimidad y no sean expuestas a un daño adicional durante el proceso.

En la práctica, esas normas ponen la protección de las víctimas y de sus familias por delante de la difusión de material sensible, aun cuando tenga interés periodístico. La exhortación de la Fiscalía no es una prohibición, pero les recuerda a los medios las obligaciones que surgen de esas leyes.

La familia de Brenda del Castillo pidió una cautelar para frenar la circulación del video

En paralelo al comunicado de la Fiscalía, los allegados de una de las víctimas recurrieron a la Justicia. A través del abogado Fernando Burlando, la familia de Brenda pidió que se prohíba a medios, portales, redes sociales y cualquier persona la publicación, reproducción o exhibición del video, de audios, fotogramas y transcripciones vinculadas con las víctimas, según informó Infobae.

El planteo fue presentado ante el Juzgado Federal N.º 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, que todavía debe resolverlo. Además de pedir el retiro del material de internet, la querella solicitó que se investigue la ruptura del secreto de sumario que permitió la filtración de la prueba.

Cómo llegó el video a la causa del triple femicidio narco

La grabación estaba en el celular de Pablo Daniel Macalopu Cafferata, alias “Roger”, detenido por narcotráfico en una causa a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado. El teléfono fue peritado y el archivo se remitió al juzgado federal de Morón que investiga los asesinatos. La defensa de Tony Janzen Valverde, conocido como “Pequeño J”, puso en duda la autenticidad de las imágenes y pidió que se verifique su integridad.

Los crímenes ocurrieron entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de septiembre de 2025 en una vivienda de Villa Vatteone, en Florencio Varela, y el caso conmocionó al país. La causa pasó al fuero federal por la pista narco y Valverde, señalado como uno de los principales acusados, fue extraditado desde Perú en mayo de este año; ante el juez Rodríguez aseguró que es inocente.