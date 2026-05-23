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Nico Paz, en el centro de la polémica: Como lo convocó, pero en la Selección prefieren que no juegue

El argentino arrastra una molestia en la rodilla y fue citado para el último partido de la temporada ante Cremonese, un duelo que podría meter a Como en la próxima Champions League. Sin embargo, desde la Selección Argentina recomiendan que no sume minutos para evitar riesgos de cara al Mundial 2026.

Redacción

Por Redacción

En medio de las versiones que señalaban que Nicolás Paz le había pedido a Cesc Fábregas no disputar el último partido de la temporada, finalmente el entrenador decidió incluirlo en la convocatoria y el argentino podría sumar minutos este viernes.

Como visitará a Cremonese desde las 15:45 por la fecha 38 de la Serie A en un encuentro trascendental para el club del norte de Italia. Una victoria podría depositarlo en puestos de Champions League, un logro histórico para una institución que está protagonizando una temporada sorprendente y marcha 5° con 68 puntos, a dos de Milan y Roma.

El conflicto pasa principalmente por el estado físico del volante argentino. Paz arrastra una molestia en la rodilla desde el partido ante Hellas Verona, correspondiente a la fecha 36, luego de un golpe recibido por el ex Boca Nicolás Valentini. A raíz de esa situación, el zurdo se perdió el compromiso siguiente.

Mientras que los médicos de Como consideran que el futbolista ya está en condiciones de volver, desde la Selección Argentina tienen una postura diferente. El cuerpo médico albiceleste prefiere que no sea arriesgado ante Cremonese para evitar una lesión mayor que pueda comprometer su presencia en el Mundial 2026.

Más allá de la incertidumbre física, el volante se ganó un lugar entre las fijas de Lionel Scaloni para el Mundial 2026. Esta temporada fue el líder futbolístico de Como, con un aporte de 12 goles y seis asistencias en la liga doméstica. De cara al próximo mercado, además, podría regresar a Real Madrid, aunque varios clubes importantes de Europa ya lo tienen en la mira.


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Nico Paz

En medio de las versiones que señalaban que Nicolás Paz le había pedido a Cesc Fábregas no disputar el último partido de la temporada, finalmente el entrenador decidió incluirlo en la convocatoria y el argentino podría sumar minutos este viernes.

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