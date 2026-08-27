Septiembre 2026: ¿qué salario cobrarán las empleadas domésticas en cada categoría?

El mercado laboral de empleadas domésticas, en casas particulares, cuenta con un sendero de previsibilidad salarial, para lo que resta del 2026.

A través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Capital Humano oficializó el esquema de aumentos para empleadas domésticas, acordado en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), fijando incrementos mensuales decrecientes hasta diciembre 2026 calculados sobre la base fija de julio.

Para septiembre 2026, los salarios de empleadas domésticas registrarán una suba del 1,8% que se complementará con un factor técnico clave: la incorporación al sueldo básico del primer tramo (25%) de la suma no remunerativa abonada en agosto 2026.

En las provincias de Río Negro y Neuquén, este reajuste impacta de lleno en la liquidación formal debido a la aplicación obligatoria de los adicionales de ley.

Escala por categoría: los salarios de empleadas domésticas en septiembre 2026

La grilla homologada por la CNTCP establece los importes mínimos que deben percibir las trabajadoras, en todo el país.

Al aplicar el ajuste del 1,8% sobre los valores conformados de julio, los salarios de empleadas domésticas para septiembre 2026 quedan determinados de la siguiente manera:

Personal para tareas generales (Limpieza) : la hora se fija en $3.871,87 con retiro y $4.144,32 sin retiro. El salario mensual básico se ubica en $475.001,19 y $523.998,96 respectivamente.

: la hora se fija en $3.871,87 con retiro y $4.144,32 sin retiro. El salario mensual básico se ubica en $475.001,19 y $523.998,96 respectivamente. Asistencia y cuidado de personas (Niñeras y cuidadores) : la modalidad con retiro pasa a $4.144,32 por hora ($523.998,96 mensual) y sin retiro a $4.599,99 por hora ($579.654,92 mensual).

: la modalidad con retiro pasa a $4.144,32 por hora ($523.998,96 mensual) y sin retiro a $4.599,99 por hora ($579.654,92 mensual). Caseros : el valor por hora queda en $4.144,32 y la remuneración mensual mínima en $523.998,96.

: el valor por hora queda en $4.144,32 y la remuneración mensual mínima en $523.998,96. Tareas específicas : se establece en $4.379,51 por hora con retiro ($536.135,67 mensual) y $4.767,28 sin retiro ($592.568,94 mensual).

: se establece en $4.379,51 por hora con retiro ($536.135,67 mensual) y $4.767,28 sin retiro ($592.568,94 mensual). Supervisores: la categoría superior alcanza $4.603,00 por hora con retiro ($574.213,77 mensual) y $5.007,81 sin retiro ($635.342,02 mensual).

A estos valores de referencia resta adicionarles en el recibo de haberes la integración del 25% de la suma no remunerativa de agosto 2026, transformándose en un concepto remunerativo formal sujeto a aportes previsionales y cargas sociales.

Empleadas domésticas: criterios de liquidación y adicionales en Río Negro y Neuquén

Para confeccionar el recibo digital a través del portal de ARCA, los empleadores deben observar las modalidades de contratación previstas en la Ley 26.844.

Las jornadas menores a 24 horas semanales para un mismo empleador se liquidan bajo el esquema por hora, mientras que las de 24 horas o más deben abonarse en forma proporcional al salario mensualizado.

En casos de multifunción, como limpieza y cuidado de niños, corresponde abonar el monto de la categoría de mayor valor.

En la región patagónica (Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego y el partido de Patagones), rige de manera obligatoria el plus por zona desfavorable del 31% sobre las remuneraciones mínimas.

A este adicional se suma el 1% por cada año de antigüedad acumulado, desde septiembre 2020 en adelante. Ambos conceptos deben figurar desglosados en el comprobante electrónico, para garantizar la regularidad del vínculo laboral.