Los Leones se enfrentan con Alemania, por la semifinal del Mundial de hockey 2026

El elenco nacional volverá a disputar una semifinal por segunda vez en su historia. (Foto: FIH_hockey)

Los Leones se enfrentan este viernes ante Alemania por las semifinales del Mundial de hockey sobre césped 2026. El ganador de este cruce avanzará a la final por el título, mientras que el perdedor jugará por la medalla de bronce. El partido está programado para las 15.30 (hora argentina) en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, con televisación de ESPN.

Los dirigidos por Lucas Rey quedaron segundos tanto en la zona A (3-0 vs. Japón, 1-3 vs. Países Bajos y 7-1 vs. Nueva Zelanda) como en la E (3-1 vs. Inglaterra y 5-3 vs. India), en ambos casos por detrás del conjunto neerlandés.

Argentina venció a India 5-3 con tantos de Tomás Domene, uno de los goleadores del Mundial.

Por su parte, el seleccionado alemán sueña con defender el título obtenido en Bhubaneswar-Rourkela 2023, cuando venció en la final a Bélgica. En la primera ronda de este Mundial fue líder del Grupo B y luego, en la segunda instancia, puntero del F.

La última vez que ambos países se vieron las caras fue el 27 de junio de este año, en un partido correspondiente a la FIH Pro League.

En aquella oportunidad, Alemania se quedó con la victoria por shoot-outs tras empatar 4 a 4 en tiempo reglamentario por los goles de Benedikt Schwarzhaupt, Jakob Brilla y Justus Weigand en dos ocasiones para los alemanes, y de Nicolás Della Torre, Tomás Domene por duplicado y Lucas Toscani para los argentinos.

En la otra semifinal de la Copa del Mundo se enfrentan Países Bajos y España, por lo que los ganadores de ambos cruces jugarán la final y los perdedores se cruzarán en el duelo por el tercer puesto.