La chaqueña Alina Ruiz ganó el premio máximo de la gastronomía argentina, Prix Baron B 2026

La octava edición del “Prix Baron B – Édition Cuisine” tiene a su ganadora 2026.

Ella es Alina Ruiz, del Chaco.

Este premio busca reconocer desde 2018 los mejores proyectos gastronómicos integrales del país y las historias de quienes están detrás transformando su entorno y y que aportan valor a la gastronomía regional, con una mirada innovadora y en sintonía con el medioambiente.

En esta oportunidad, los tres proyectos que reflejan la diversidad geográfica, cultural y gastronómica de la Argentina que llegaron a esta final desde el extremo norte “Anna Restaurante de Campo” de Castelli, provincia de Chaco; pasando por la Ciudad de Buenos Aires “Alcanfor”, del barrio de Villa Crespo, y llegando al punto más austral del país “Crujiente” de Ushuaia, Tierra del Fuego.

Pasado este mediodía todo era fiesta, alegría, trabajo, esfuerzo, tensión y glamour en el Faena Art Center de Buenos Aires, donde los cocineros elaboraron sus platos y presentarán sus proyectos en vivo ante el jurado.

«Felicidad total tengo, tenemos», comentó Alina, acompañada por su pareja. «Abrazo a mi tierra querida y también lo comparto con la Patagonia, donde tengo amigos en Neuquén y Río Negro», comentó la ganadora.

Así lució el plato que preparó Alina Ruiz para llevarse el premio máximo que otorga Baron B.

El jurado, de lujo. Presidido por Mauro Colagreco e integrado por Gonzalo Aramburu, quien participa por segundo año consecutivo; Dolli Irigoyen y Gabriel Oggero, que se sumaron por primera vez como jurados

Como en todas las ediciones anteriores, los participantes presentaron su proyecto explicando el valor agregado que lo hace transformador desde una mirada sustentable junto con un plato que represente de la mejor manera todas las historias de su proyecto. El plato debía estar maridado con una de las tres variedades de Baron B: Baron B Extra Brut, Baron B Brut Nature o Baron B Brut Rosé. Este año no hubo una proteína que deba ser incluida de manera obligatoria en el plato, de esta manera los participantes pudieron desplegar toda su creatividad y conocimiento para mostrar a través del plato y sus ingredientes lo que mejor los representa a ellos y a sus proyectos.

En una de las larguísimas mesas dispuestas en uno de los salones principales del Faena, donde se desarrolló este evento, el chef y pastelero Osvaldo Gross compartía la alegría no solo de los consagrados de este año sino también del resto de los finalistas.

Por qué ganó Alina

Ubicado en las puertas del Impenetrable Chaqueño, se encuentra Anna Restaurante de Campo de Alina Ruiz, quien desde hace más de quince años lleva adelante un proyecto que demuestra que la alta cocina también puede nacer desde el campo y construirse íntegramente a partir de lo que ofrece el propio territorio. En Finca Don Miguel, donde funciona el restaurante, ofrecen sólo lo que producen; la huerta, los corrales y el monte nativo son el punto de partida de una propuesta que cría y cosecha sus propias materias primas. Su cocina recupera saberes ancestrales de las comunidades del norte argentino, revaloriza frutos del monte, se rige por la estacionalidad y combina técnicas contemporáneas con prácticas de ganadería regenerativa y aprovechamiento integral de los alimentos. Anna Restaurante de Campo busca contar, a través de cada plato, la identidad de una región tan rica como poco explorada gastronómicamente.

En la final llevará la cocina chaqueña a la mesa con un “Lingote de cabrito, chanfaina / papel de nuestro ordeñe’, un plato realizado con productos regionales, nobles y con trazabilidad directa del campo a la mesa, el cual será maridado con Baron B Extra Brut.