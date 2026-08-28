Nicolás Jara Lozano sigue firme en el M15 de Trelew y va por un lugar en la final

Nicolás Jara Lozano está a un paso de meterse en la final de la prequaly de la Copa Chubut Deportes M15. (Foto: Archivo)

Nicolás Jara Lozano continúa con su buen andar en la prequaly de la Copa Chubut Deportes M15. El neuquino superó este jueves por la noche a Dante López por 6-3 y 6-3 y se metió entre los cuatro mejores del certamen que se disputa en el Trelew Tennis Club.

El «Colo» tuvo nuevamente una sólida actuación sobre la superficie dura y consiguió otro triunfo sin ceder sets. Después de haber dejado en el camino a Ian Luca Lee en los octavos de final, Jara Lozano volvió a imponerse con autoridad y quedó a un paso de la definición.

Ahora tendrá un desafío ante Lucas Barbero, oriundo de Río Gallegos, quien también tuvo que trabajar para avanzar a las semifinales. El santacruceño derrotó a Facundo Soplan por 3-6, 6-4 y 11-9 en los cuartos de final.

Jara Lozano y Barbero se enfrentarán este viernes desde las 18, en busca de un lugar en la final de la prequaly. El ganador tendrá la posibilidad de disputar el partido decisivo, previsto para este sábado a partir de las 17:30.

La otra semifinal estará protagonizada por Josue Gabriel Mamani y Bautista Bonino, quienes también buscarán quedarse con uno de los lugares en la definición del certamen. Todos los encuentros se desarrollan en las canchas del Trelew Tennis Club y cuentan con la transmisión de su canal de Youtube.

A sus 39 años, Jara Lozano busca volver a sumar puntos ATP y mantiene firme ese objetivo en Chubut. El ganador de la prequaly conseguirá una wild card para ingresar directamente al cuadro principal del M15, cuya qualy se disputará entre el 30 y 31 de agosto y el torneo principal comenzará el 1 de septiembre.