Detuvieron a “Bebote” Álvarez, ex líder de la barra de Independiente: está acusado de integrar una banda narco internacional

Pablo Alejandro “Bebote” Álvarez, histórico líder de la barra brava de Independiente, fue detenido este viernes y quedó acusado de integrar una organización narcocriminal internacional que traficaba drogas de diseño desde España e ingresaba cocaína desde Bolivia.

El operativo incluyó cinco allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y Salta. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, informó el procedimiento en sus redes sociales. «El que las hace, las paga», afirmó.

Cómo comenzó la investigación por drogas que llegó hasta “Bebote” Álvarez

La investigación fue encabezada por agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina y comenzó a partir de un procedimiento realizado en junio en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Allí fue detectado un envío proveniente de Barcelona con aproximadamente 12 litros de éxtasis líquido ocultos en envases de aceite.

Según detalló Infobae, el 28 de abril, un informante había advertido sobre la presencia en Monte Chingolo de una banda integrada por dos ciudadanos colombianos y vinculada con una facción disidente de la barra de Independiente. Desde entonces, los investigadores realizaron tareas de campo para determinar cómo funcionaba la organización.

El 10 de julio, ese trabajo derivó en la detención de tres integrantes de La Gloriosa Banda de Independiente: Pablo Peralta, alias “Pana”; Enzo Ledesma, “Pastel”; y Carlos Vallejos, “Cascua”. Según la investigación, manejaban el narcomenudeo desde el barrio 4 de Junio, ubicado detrás del estadio Libertadores de América.

Los investigadores continuaron trabajando porque sospechaban que existía una estructura superior detrás de la organización. A partir de los teléfonos secuestrados en los procedimientos y de las nuevas medidas ordenadas por la Justicia, los investigadores llegaron a la presunta participación de “Bebote” y el juez Pablo Yadarola dispuso su detención.

Éxtasis, cocaína y delivery: cómo funcionaba la banda narco investigada

Según la investigación, las drogas de diseño eran comercializadas principalmente en fiestas electrónicas y también mediante entregas a domicilio. Para realizar los repartos, los integrantes de la organización utilizaban motos que simulaban pertenecer a conocidas empresas de delivery.

La cocaína, en tanto, ingresaba desde Bolivia y era trasladada a domicilios ubicados en Monte Chingolo y Avellaneda. En uno de esos puntos era fraccionada con distintos niveles de pureza, de acuerdo con el tipo de consumidor al que estaba destinada, según consta en la investigación.

La causa también señala que Álvarez habría ocupado un lugar de responsabilidad dentro de la organización. El histórico jefe de la barra de Independiente se encontraba bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico desde marzo, después de haber permanecido cinco meses detenido en el penal de Florencio Varela.

El antecedente por el que había sido detenido estaba relacionado con un episodio ocurrido en noviembre de 2025, cuando intentó junto con otros barras recuperar el control de la tribuna de Independiente.