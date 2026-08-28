Aprobaron tres créditos por un total de $540 millones para empresas de Cutral Co y Plaza Huincul

El Ente Autárquico Intermunicipal El Mangrullo, Enim ya tiene la aprobación de los dos Concejos Deliberantes para analizar la entrega de tres créditos solicitados por dos empresas y una profesional médica. En total, son $540 millones los que se distribuirán en los pedidos que tendrán como destino las mejoras en las actividades que realizan.

Los destinatarios hicieron el requerimiento para la adquisición de capital de trabajo. Será para una empresa metalúrgica, una farmacia y una médica cardióloga.

El organismo intermunicipal debe solicitar autorización a los legisladores tanto de Cutral Co como de Plaza Huincul para dar un préstamo cuando el monto es superior a los $ 5 millones. Además, el propio ente Enim tiene que evaluar si el monto pedido es compatible con las garantías presentadas y, en el caso que tuviera un pedido anterior, cuál ha sido el comportamiento de devolución.

En la sesión de la semana que concluye, concejales de Plaza Huincul recibieron el despacho de la comisión que analizó los expedientes remitidos por el director ejecutivo del ente Enim, Rubén Espinace. Ese despacho fue tratado sobre tablas y aprobado por la totalidad de los seis legisladores presentes. Solo hubo una ausencia.

El respaldo fue para la médica Cintia Sánchez que hizo la solicitud del préstamo para la adquisición de equipos cardiológicos. El monto es de $40 millones destinado a capital de trabajo. A la vez, la norma aprobada especificó que «la tasa de interés será reducida en un 50 % para el objeto del proyecto que es el capital de trabajo».

El otro aval fue para una farmacia radicada en Cutral Co y de una amplia trayectoria en la actividad. La autorización es de hasta $100 millones, neto de IVA.

El crédito más elevado es el que gestionó una empresa metalúrgica y tornería local, dedicada a la prestación de servicios petroleros, entre ellos, la construcción de tanques para el almacenamiento de hidrocarburos. El monto autorizado fue de hasta $400 millones.

En todos los casos, los legisladores remarcaron que es el ente Enim el que debe revisar la documentación que presentan los solicitantes y analizar si es viable o no otorgar el desembolso del dinero. En Cutral Co, el Deliberante respaldó los tres pedidos la semana pasada. Ahora ya se concretó el circuito de autorización legislativa.

Sin embargo, tal como lo marca la ordenanza que regula al organismo, debido a la magnitud del monto pedido, los concejales deben tomar conocimiento y ser los que hacen la primera autorización para el otorgamiento. Luego, el Enim es el que fija el plazo de devolución, el tipo de interés que se aplica en cada caso y si las garantías son suficientes para cubrir la totalidad del dinero.

Si alguno de los dos cuerpos legislativos no aprueba los empréstitos, no puede concretarse el desembolso. En términos generales, las razones para el rechazo están dadas por la magnitud del monto solicitado o porque el cumplimiento al momento de la devolución no fue el correcto.