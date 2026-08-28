Concejales de Viedma advierten demoras en la publicación de los gastos municipales: ¿de qué trata el nuevo proyecto?

Cuatro concejales de Viedma presentaron un proyecto para que los gastos y actos de gobierno sean publicados en un plazo máximo de 30 días.

La iniciativa busca evitar demoras en la difusión de ejecuciones presupuestarias, contrataciones y balances que son anunciados a través del Boletín Oficial Municipal.

Advierten que los gastos se conocen meses después

Actualmente, la Ordenanza 3831, con más de dos decadas de vigencia, establece que los recursos municipales, balances y gastos deben publicarse. Sin embargo, no fija un plazo máximo para hacerlo.

En este sentido, los concejales Julián Algañarás, Lorena Alan, María Andría y Vanessa Cacho Devincenzi, sostienen que la ausencia de un límite de tiempo permite que la información se publiquen varios meses después de haberse concretado el pago.

«De poco sirve conocer un gasto un año después de que fue realizado«, señalan los concejales ante gastos municipales de 2025 que fueron recientemente anunciados en el Boletín Oficial Municipal.

Cinco días para enviar la información

El proyecto también establece que cada área municipal deberá remitir la documentación en un plazo de cinco días habiles.

Mientras que la información asociada a los recursos municipales, tales como balances, contrataciones y licitaciones, sea publicados en formato digital con acceso publico.

«La transparencia no consiste solamente en publicar, sino en publicar a tiempo. Si los gastos se conocen meses después, el control ciudadano y político llega tarde«, remarcaron los autores.

La iniciativa deberá ahora avanzar en el Concejo Deliberante para definir si se incorporan estos nuevos plazos a la normativa que regula la publicación de los actos de gobierno de Viedma.