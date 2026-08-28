River no busca entrenador y confía en Ponzio: su cuerpo técnico y el ídolo que podría sumarse

River atraviesa un inesperado cambio de rumbo luego de la salida de Eduardo Coudet y, por el momento, la dirigencia decidió no salir en busca de un nuevo entrenador. La apuesta será por Leonardo Ponzio, quien asumió como interino y estará al frente del equipo en las próximas fechas.

El ex capitán ya tomó las riendas del plantel y este viernes continuará con los trabajos en River Camp, mientras prepara su debut en el banco. Su primer desafío será este domingo, cuando el Millonario visite a Banfield por una nueva fecha del torneo Clausura.

Ponzio no estará solo en esta etapa. Marcelo Escudero y Cristian Manfredi serán sus principales colaboradores. Escudero ya había ocupado el cargo de entrenador interino después de la salida de Marcelo Gallardo, mientras que Manfredi venía trabajando como integrante del cuerpo técnico de la Reserva.

A ellos se sumará Marcelo Barovero, quien continuará como entrenador de arqueros. Trapito comenzó a desempeñarse en River a principios de este año y mantendrá su función durante este nuevo ciclo. Los preparadores físicos serán Cristian Segura y Nicolás Paolorossi, ambos provenientes de las divisiones formativas del club.

Sin embargo, el cuerpo técnico podría incorporar a otro nombre muy querido por los hinchas. Según informó Germán Balcarce, Jonatan Maidana se perfila para convertirse en el ayudante de campo principal de Ponzio a partir de la próxima semana. El ex defensor todavía no desempeñó oficialmente una función de este estilo y actualmente integra el equipo de River en Fútbol Senior.

Jonatan Maidana integra el equipo de River en Fútbol Senior y podría ser el ayudante de Leonardo Ponzio.

Mientras tanto, la dirigencia mantiene la idea de que Ponzio continúe al menos hasta diciembre, aunque un buen desempeño podría abrirle la puerta a extender el proyecto durante 2027. Antes, tendrá una prueba inmediata: darle forma a un equipo que buscará recuperarse y comenzar con el pie derecho ante Banfield.