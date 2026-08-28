Mató a su amigo en un partido de truco en Loncopué: anulan condena de 20 años y dictan prisión perpetua para culpable

El Tribunal de Impugnación hizo lugar a un reclamo presentado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y anuló la condena de 20 años de prisión impuesta a Juan Pedro Cides por el homicidio de Franco Daniel Ramírez. En su lugar, el fuero judicial le fijó la pena de prisión perpetua, tal como establece el Código Penal.

A fines de abril pasado, un jurado popular había declarado a Cides culpable por unanimidad del delito de homicidio agravado por alevosía. Durante la audiencia de imposición de pena, la fiscal del caso Laura Pizzipaulo solicitó la prisión perpetua por ser la única sanción prevista para esa figura legal. Sin embargo, la jueza de garantías Carolina González declaró la inconstitucionalidad de dicho régimen para el caso concreto y fijó la pena en 20 años de prisión efectiva.

Ante ese fallo, Pizzipaulo presentó un recurso de impugnación sosteniendo que la magistrada incurrió en un «manifiesto error de derecho» al apartarse de la pena máxima dictaminada por el Congreso de la Nación para los homicidios agravados.

El Tribunal de Impugnación resolvió de forma unánime revocar la decisión inicial. El juez Andrés Repetto —cuyo voto fue acompañado por sus pares Patricia Lupica Cristo y Liliana Deiub— fundamentó que la solución jurídica no consiste en transformar una pena perpetua en una temporal, sino en remover las trabas que impiden la progresividad y revisión de la condena.

En consecuencia, el tribunal ratificó la prisión perpetua impuesta por ley, pero declaró la inconstitucionalidad del artículo 14 inciso 1 del Código Penal y del artículo 56 bis de la Ley 24.660 únicamente para este caso. De este modo, se garantiza que Cides pueda solicitar la libertad condicional al cumplir 35 años de encierro, siempre que reúna los requisitos legales exigidos.

Ataque a traición

El crimen por el que fue condenado Cides ocurrió durante una reunión de amigos mientras jugaba al truco con la víctima. Según la acusación probada en el juicio, el agresor ocultó un cuchillo entre sus ropas, rodeó la mesa y atacó sorpresivamente a Ramírez —quien presentaba 2,64 gramos de alcohol por litro de sangre— asestándole una estocada fatal en el corazón.

Luego del ataque, el agresor se presentó de forma voluntaria en la comisaría de Loncopué y entregó el arma empleada.