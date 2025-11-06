Nicolás Ramírez será el arbitro del Boca vs. River: dirigirá por tercera vez consecutiva un Superclásico

Esta mañana, Nicolás Ramírez fue confirmado como árbitro en una nueva edición del Superclásico el próximo domingo a las 16:30. A horas de la convulsionada final de Copa Argentina que el referi dirigió, fue designado para impartir justicia en La Bombonera.

El hombre de 38 años le ganó la pulseada a Facundo Tello y Yael Falcón Pérez. De esta manera se da un hecho insólito: será el juez principal de los dos Superclásicos que se disputaron en el año y llevará las riendas por tercera vez consecutiva del partido más importante del futbol argentino. Con esta designación, Ramírez se consolida como uno de los mejores (sino el mejor) árbitros del futbol argentino.

El resto de la terna arbitral estará compuesto por:

Árbitro asistente 1: Juan Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Sebastián Habib

¿Cómo le fue a Boca con Ramírez?

En el Xeneize no cayó muy bien la designación de Ramírez. El árbitro dirigió los últimos dos Superclásicos y ambos terminaron con derrota de Boca. En el club de la Ribera quedó la espina de la última jugada del partido disputado en La Bombonera en 2024, donde se anuló correctamente el gol de Milton Giménez, pero en la misma jugada se reclamó un posible penal de Armani sobre el arquero.

Este año solo dirigió a Boca en un partido: empate 1-1 frente a Racing en La Bombonera. En el historial, fue el juez principal del Xeneize en 12 duelos, con un registro de seis victorias, un empate y cinco derrotas.

Lo cierto es que ninguna de las otras dos opciones convencían a Boca: Tello quedó marcado por algunos duelos contra Racing, donde no tuvo la mejor actuación y Falcón Pérez fue el árbitro del polémico River vs. Platense en este 2025.

River y un buen 2025 con Ramírez como árbitro

En el Millonario reina la tranquilidad. No solo porque con este árbitro ganó los últimos dos duelos contra Boca, sino que en 2025 obtuvo buenos resultados con Ramírez como referi principal.

El historial de River incluye cinco triunfos, tres empates y cinco derrotas. Durante esta temporada, el equipo de Gallardo fue dirigido en cuatro ocasiones por el árbitro del Super: derrota por penales frente a Talleres en la Supercopa Internacional, empate contra San Lorenzo y triunfos ante Boca y Estudiantes.