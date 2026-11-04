No fue un feliz estreno: Zverev se despidió de París en su primer partido como N°1

El teutón había sido premiado días atrás por la ATP, pero no pudo responder hoy en cancha.

Temprana despedida para Alexander Zverev del Masters 1000 de París, donde días atrás la ATP lo había bautizado oficialmente como el nuevo N°1 del mundo. Estrenando esa condición de «mejor jugador del planeta», el teutón no estuvo a la altura y debió armar rápidamente las valijas.

Sasha, ganador este año de Roland Garros y el US Open, cayó ante el italiano Lorenzo Musetti, 24° del ranking, por 7-6 (5) y 6-2, tras una hora y cuarenta minutos de juego, en el encuentro correspondiente a la segunda ronda de París Bearcy.

El primer set fue muy parejo y ninguno de los dos consiguió quebrar el servicio de su rival. La definición llegó en el tie-break, donde Zverev llegó a estar 5-2 arriba. En ese momento, el italiano reaccionó, ganó cinco puntos consecutivos y lo selló por 7-6.

Sealed with an ace 🎯 Lorenzo Musetti defeats top seed Zverev to collect his second win over a world No. 1! #RolexParisMasters https://t.co/Ycifynk48s — Tennis TV (@TennisTV) November 4, 2026

En el segundo capítulo, Musetti, envalentonado por el liderazgo en el marcador, también tomó el control del juego. Consiguió dos quiebres y aprovechó las dificultades del alemán para encontrar respuestas. Después de una hora y 40 minutos de juego, cerró el triunfo por 6-2 y aseguró su clasificación a los octavos de final.

Fue una derrota dolorosa para el alemán Zverev, que días atrás había sido premiado por la ATP y presentado oficialmente como el nuevo N°1 del planeta; el 30° en la historia de la Asociación de Tenistas Profesionales. Sin embargo, su producción tenística no estuvo a la altura de lo exhibido en sus grandes actuaciones de 2026.

Para Musetti, en cambio, fue una victoria de enorme valor. El italiano volvió a demostrar que puede complicar al alemán y mejoró su historial de enfrentamientos directos, recortando a 4-2. Además, continúa en carrera en uno de los últimos grandes torneos del calendario, se medirá ante el francés Luca Van Assche.

Tras la eliminación, Zverev tendrá como próximo gran objetivo las ATP Finals de Turín, que se disputarán del 15 al 22 de noviembre. También tiene previsto representar a Alemania en la fase final de la Copa Davis, en Bolonia.