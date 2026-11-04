Valentina Barbier, la hija de Juliana Awada que heredó su elegancia: cómo es su estilo y qué hace a los 23 años

Valentina Barbier, la hija mayor de Juliana Awada, parece haber heredado el gusto de su madre por la moda y la elegancia. A sus 23 años, la joven comienza a llamar la atención por sus elecciones de vestuario, que combinan prendas clásicas, tendencias actuales y una sofisticación relajada que recuerda al estilo de la ex primera dama.

Aunque mantiene un perfil bajo y no suele exponerse públicamente, sus apariciones junto a Juliana despiertan interés. La más reciente fue durante la preapertura de ArteBA 2026, donde madre e hija demostraron que comparten una misma fórmula para vestirse: básicos de calidad, colores sobrios y accesorios cuidadosamente elegidos.

Pero Valentina también tiene su propio camino. Después de varios años viviendo en Europa, acaba de graduarse en una prestigiosa universidad española y atraviesa una nueva etapa personal.

Valentina Barbier y Juliana Awada: dos generaciones que comparten la elegancia

La moda parece ser uno de los puntos de encuentro entre madre e hija. Ambas muestran una marcada preferencia por las prendas atemporales, los tonos neutros y las combinaciones sencillas que logran un resultado sofisticado.

Mientras Juliana suele elegir blazers estructurados, camisas, pantalones clásicos y vestidos de líneas simples, Valentina incorpora una mirada más juvenil, con jeans de diferentes cortes, blusas románticas y accesorios modernos.

La conexión entre sus estilos quedó especialmente reflejada en la preapertura de ArteBA, celebrada a fines de octubre en Buenos Aires.

Para la ocasión, Valentina eligió un jean azul de corte acampanado, una blusa negra con mangas abullonadas y una pequeña abertura en el abdomen. Completó el conjunto con zapatos negros de punta y una minicartera al tono.

Juliana, por su parte, apostó por un blazer estructurado en tono visón, un top negro, jeans ajustados y botas altas.

Aunque llevaron conjuntos diferentes, ambas coincidieron en una estética elegante y moderna, donde el denim se convirtió en protagonista de looks pensados para una ocasión especial.

Los secretos del estilo de Valentina Barbier que recuerdan a los de su madre

En sus apariciones públicas, Valentina demuestra una preferencia por las prendas versátiles que pueden adaptarse a diferentes ocasiones.

Entre las características que comparte con Juliana Awada se destacan:

Colores neutros: negro, blanco, beige, azul oscuro y tonos tierra.

negro, blanco, beige, azul oscuro y tonos tierra. Prendas clásicas: jeans, blazers, camisas y pantalones de cortes favorecedores.

jeans, blazers, camisas y pantalones de cortes favorecedores. Accesorios discretos: carteras pequeñas, zapatos elegantes y joyería delicada.

carteras pequeñas, zapatos elegantes y joyería delicada. Elegancia relajada: combinaciones sofisticadas que no resultan demasiado formales.

combinaciones sofisticadas que no resultan demasiado formales. Detalles de tendencia: mangas voluminosas, siluetas amplias y prendas con personalidad.

La joven también ha acompañado a su madre en encuentros internacionales vinculados con la moda. En 2025, ambas asistieron en París a una cena de Dior durante la Semana de la Moda, donde lucieron diseños de Javier Saiach.

Valentina no reproduce exactamente el guardarropa de Juliana, sino que adapta esa misma estética a su generación, con prendas actuales y una impronta personal.

Qué hace Valentina Barbier, la hija de Juliana Awada, y cómo es su vida actual

Más allá de su creciente presencia en los eventos sociales, Valentina Barbier mantiene una vida reservada y enfocada en su formación personal y académica.

Es hija de Juliana Awada y del empresario Bruno Barbier, y hermana mayor de Antonia Macri.

La joven cursó sus estudios secundarios en el Liceo Francés Jean Mermoz y, en 2021, se instaló en Europa para continuar su formación universitaria.

Durante parte de esa etapa residió en Suiza, donde también vive su padre.

En julio de 2026, Valentina se graduó en Administración de Empresas y Derecho en IE University, en España, uno de los acontecimientos más importantes de su año.

La ceremonia reunió a su familia: Juliana Awada, Bruno Barbier, Mauricio Macri y Antonia viajaron para acompañarla en ese momento especial.

La ex primera dama compartió imágenes de la graduación en sus redes sociales y expresó su orgullo por el logro de su hija.

Hasta el momento no trascendieron detalles confirmados sobre un trabajo o proyecto profesional específico de Valentina después de su graduación. Tampoco se conoce públicamente si tiene previsto desarrollar una carrera vinculada con la moda.

El vínculo de Valentina Barbier con Juliana Awada

A pesar de haber vivido varios años en Europa, Valentina mantiene una relación cercana con su madre.

Ambas suelen reencontrarse durante viajes familiares, vacaciones y eventos especiales, ocasiones en las que Juliana comparte algunas fotografías en sus redes sociales.

Su aparición conjunta en ArteBA volvió a mostrar esa complicidad y también una característica que las une: el interés por la moda y una manera de vestir que prioriza la elegancia sin excesos.

A los 23 años y con una carrera universitaria finalizada, Valentina comienza una nueva etapa de su vida.

Y aunque todavía no está claro cuál será su próximo paso profesional, sus apariciones públicas muestran que el estilo de Juliana Awada tiene una versión más joven en su hija mayor, que combina la elegancia clásica con las tendencias de su generación.