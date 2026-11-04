Gomphrena, la planta de flores como pompones que ama el sol y florece durante todo el verano

Con la llegada de los días cálidos, muchas personas buscan plantas resistentes al sol que permitan llenar de flores el jardín sin exigir demasiado mantenimiento. Entre las opciones más atractivas aparece la gomphrena, una especie ornamental que se destaca por sus pequeñas flores redondas, similares a pompones de colores.

También conocida como amaranto globoso, la Gomphrena globosa pertenece a la familia de las amarantáceas y se caracteriza por su resistencia al calor, su floración prolongada y su capacidad para adaptarse tanto a canteros como a macetas.

Sus flores pueden ser rosas, violetas, blancas o rojizas, y conservan su aspecto decorativo durante mucho tiempo. Además, resultan atractivas para mariposas, abejas y otros polinizadores.

Gomphrena: cómo es la planta de flores redondas que resiste el calor

La principal característica de la gomphrena es la forma de sus flores: pequeñas esferas de textura similar al papel que sobresalen entre el follaje verde.

En realidad, gran parte del color que observamos corresponde a unas estructuras llamadas brácteas, que rodean las diminutas flores verdaderas.

Según la variedad, la planta puede alcanzar entre 20 y 60 centímetros de altura, aunque existen cultivares más altos.

Su crecimiento es compacto y ramificado, lo que permite utilizarla para formar borduras, decorar senderos o combinarla con otras especies de verano.

Una de sus mayores ventajas es que tolera muy bien las temperaturas elevadas y, una vez establecida, puede soportar períodos relativamente secos.

Dónde plantar gomphrena para que florezca durante meses

Para conseguir una floración abundante, el lugar elegido es fundamental.

La gomphrena necesita sol directo durante buena parte del día, preferentemente seis horas o más.

Puede cultivarse en:

Canteros soleados: ideal para crear sectores llenos de color.

ideal para crear sectores llenos de color. Macetas grandes: una buena alternativa para patios, terrazas y balcones.

una buena alternativa para patios, terrazas y balcones. Bordes de senderos: sus flores redondas aportan un detalle decorativo.

sus flores redondas aportan un detalle decorativo. Jardines de bajo mantenimiento: combina bien con otras plantas resistentes al calor.

Es importante que el suelo tenga buen drenaje, ya que el exceso de humedad puede perjudicar sus raíces.

En macetas, conviene utilizar un sustrato liviano y asegurarse de que el recipiente tenga orificios para eliminar el agua sobrante.

Cómo cuidar la gomphrena: riego, sol y floración

Aunque es una planta sencilla de mantener, algunos cuidados ayudan a que crezca saludable y produzca más flores.

1. Riego moderado. Durante las primeras semanas necesita humedad regular para desarrollar sus raíces. Una vez establecida, tolera períodos secos, pero conviene regarla cuando el sustrato comienza a secarse.

2. Mucho sol. La falta de luz puede provocar tallos débiles y una floración menos abundante.

3. Evitar el encharcamiento. El exceso de agua es uno de sus principales enemigos.

4. Retirar flores para arreglos. Cortar algunos tallos florales puede favorecer la aparición de nuevas ramificaciones y mantener la planta prolija.

5. Protegerla de las heladas. La gomphrena es sensible al frío intenso y generalmente se cultiva como planta anual en regiones con inviernos fríos.

Con las condiciones adecuadas, puede florecer desde el verano hasta las primeras heladas del otoño.

¿Se puede cultivar gomphrena en esta zona?

La gomphrena puede ser una buena alternativa para los jardines de Río Negro y Neuquén, especialmente durante los meses cálidos.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que se trata de una especie sensible a las heladas.

En zonas como el Alto Valle, donde las temperaturas invernales pueden descender considerablemente, lo más recomendable es sembrarla en primavera, una vez que haya pasado el riesgo de heladas.

También puede iniciarse el cultivo en almácigos protegidos y trasplantar los ejemplares al exterior cuando las temperaturas sean más estables.

Para los patios expuestos al viento, conviene buscar un sector soleado pero relativamente resguardado, especialmente durante las primeras etapas de crecimiento.

El detalle que hace especial a la gomphrena: sus flores también sirven para decorar la casa

Además de embellecer el jardín, la gomphrena tiene otra característica interesante: sus flores pueden secarse y conservar buena parte de su forma y color.

Por eso, es muy utilizada en arreglos florales secos, pequeños ramos y decoraciones naturales.

Para aprovecharlas, se recomienda cortar los tallos cuando las flores estén bien formadas y colocarlos en un lugar seco, ventilado y protegido de la luz solar directa.

De esta manera, sus característicos pompones pueden convertirse en un detalle decorativo para interiores.

Resistente al calor, colorida y fácil de cultivar, la gomphrena es una opción para quienes buscan renovar el jardín esta primavera y disfrutar de flores durante buena parte del verano.