No todo fue alegría para Colapinto en sus vacaciones: «Espero que los italianos que se lo adueñaron lo disfruten»

Momento de descanso y de unas buenas vacaciones para el argentino Franco Colapinto, mientras aguarda la reanudación del campeonato 2026 de la Fórmula 1. La máxima volverá al ruedo el 23 del corriente en Países Bajos.

El lugar elegido por el piloto de Alpine para disfrutar del verano por unos días fue Italia. En las últimas horas, el pilarense compartió un posteo en redes sociales con imágenes distendidas, hermosos paisajes de fondo y diversas actividades.

Sin embargo, no todo fue alegría para Franco. Y es que, en una de esas imágenes, dio a entender que fue víctima de un robo: «Últimas fotos de esta ropa, mate, etc, etc,. Espero que los italianos que se lo adueñaron lo disfruten«.

Y agregó, «Y quién hubiera dicho que europeos le iban a robar todo a un latino. Ni la matera me dejaron, loco. Estoy seguro que no les va a gustar el mate». Claramente, según sus dichos, al argentino le sustrajeron cosas de su vehículo mientras se encontraba al aire libre.

Cumplidas las vacaciones, Colapinto regresará a la fábrica de Alpine en Enstone, en Inglaterra, a trabajar en simulador y preparar junto a sus ingenieros la segunda mitad de temporada de Fórmula 1, a la espera también de novedades sobre su futuro.

Si bien aún no hubo comunicado oficial al respecto, las últimas declaraciones del italiano Flavio Briatore parecieron aclarar el panorama, tras semanas de hermetismo, sobre la situación del team. Según el líder de la escuadra francesa, la prioridad pasa por el rendimiento del auto y no el cambio de pilotos.