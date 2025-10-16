El primer grito llegó de visitante: Independiente superó a Lanús en la Liga Nacional de básquet

Independiente duplicó a Lanús en el segundo parcial, se lo ganó 24-12, y a partir de ahí empezó a asegurar el primer triunfo de su historia en la Liga Nacional Femenina de básquet. El resultado final fue 71-64 y de esta manera, las Rojas dejaron atrás las tres derrotas en el arranque de la competencia.

El partido se disputó en el Antonio Rotili y el equipo de Marcelo Remolina justificó la victoria en las rendidoras Laila Raviolo, Julieta Tell y Josefina Cortes, un trio que rindió a pleno y marcó la diferencia ante las Granates, que quedaron con un registro de 0-4 en la Conferencia Sur.

Cortes y Raviolo controlan a Bernice López, la goleadora de Lanús. (Prensa Lanús-LNB)

Un gran segundo cuarto

Las locales ganaron el primer parcial por un reñido 19-18, pero en el segundo apareció la mejor versión de Independiente. Ajustó la defensa, rindió en ofensiva y así se fue al descanso largo arriba por 42 a 31. Con esa ventaja, el equipo encontró tranquilidad y nunca más largó la delantera en las cifras. El último intento de Lanús fue a 3 minutos del cierre, cuando se puso a 3 (57-60), pero un triple de Raviolo y un doble de Julieta Ibarra sentenciaron la historia.

Julieta Tell tuvo un gran partido ante las Granates. (Prensa Lanús-LNB)

Raviolo, una de las figuras de la Liga, terminó con 23 puntos, seguida de Julieta Tell (13), Josefina Cortes (10), Guadalupe Demársico (9) y Valentina Canales (8). Cortes, además, firmó un doble-doble porque también capturó 10 rebotes.

El viernes, ante El Talar

Independiente cerrará la gira este viernes a partir de las 21:30, cuando se mida con El Talar, uno de los candidatos al título. Será una jornada con doble presencia neuquina, porque Biguá visitará a Berazategui, aunque en el horario de las 18:30. Las Verdes, que ganaron 1 y perdieron 1, tendrán su segunda función el sábado 18 a las 20 ante Lanús.