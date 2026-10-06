Noche llena de emociones: el momento del himno y el minuto «10» dedicado a Lionel Messi

Foto: Clarín. Una noche que quedará grabada en la historia. Messi y su gente, una sola postal.

Emociones a flor de piel. La noche que despide a Lionel Messi de la Selección Argentina es un ola constante de llanto, aplausos y ovación.

Aunque uno de los momentos más electrizantes en el Monumental se dio al momento de entonar las estrofas del himno nacional argentino. En ese minuto infracción parece haber resumido en la mente de todos los 21 años de carrera del futbolista más grande del fútbol argentino moderno.

Desde el momento en que salió a cancha y comenzó la entrada el calor, el astro rosarino, aunque se forzó en disimular, no pudo ocultar su emoción. Y claro, el duelo ante Benín significa el último capítulo con la camiseta albiceleste, aquella que comenzó a vestir en 2005 y que disfrutó representar y defender.

Lionel Messi LLORANDO en el himno. Imposible no llorar con él. 🥺💔 https://t.co/sTj7ySyGIC — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 6, 2026

El punto más álgido de la velada ocurrió naturalmente durante el himno nacional argentino cuando, al igual que Lionel Scaloni y otros integrantes del plantel, el “10” se dejó ver con los ojos vidriosos -pese a que intentó mantener la compostura- mientras mantenía la mirada hacia el frente.

Ya con el encuentro iniciado, y precisamente a los 10 minutos del primer tiempo, los 22 jugadores bajaron a tierra, hicieron la adrenalina del partido a un costado (se juega como una final) y se volcaron hacia el rosarino. Con el estadio de pie, todos abrazaron y reconocieron a la gran estrella de la noche.

La emoción comenzó mucho antes, a horas de iniciarse el tercer y último amistoso. El astro vivió uno de los primeros momentos movilizantes en pleno trayecto del equipo hacia el estadio, al apreciar la multitud que se acercó y que procuró seguir el trayecto del colectivo que transportó al equipo. El rosarino se quebró y emocionó a todos, mientras respondía con saludos.

El partido se detuvo en el MINUTO 10 para homenajear a Lionel Messi y TODOS LOS JUGADORES DE BENÍN fueron a abrazarlo. Ufff, momentazo. 🥹🇦🇷🇧🇯 https://t.co/iyrNiFiknC — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 6, 2026

Más adelante, cuando ingresó al campo de juego para realizar su última entrada en calor, alzó ambas manos ante las distintas tribunas del colmado recinto que, como no podía ser de otra manera, explotó al momento de su salida.

En tanto, tras la presentación de la formación inicial, se coreó su nombre al unánime. «Por última vez vistiendo la camiseta número 10, nuestro capitán, el máximo goleador de la historia de la Selección Argentina. La leyenda Lionel Andrés Messi”, expresó la voz del estadio para anunciarlo.