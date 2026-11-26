Williams Alarcón y Milton Delgado, las dos bajas que sufrió Arruabarrena en el partido ante Independiente Rivadavia. (Foto: El Gráfico)

Boca recibió buenas noticias después de la victoria ante Independiente Rivadavia por los octavos de final del torneo Clausura. Los estudios médicos confirmaron que Milton Delgado solamente sufrió una inflamación en la rodilla derecha y no presenta una lesión, por lo que no debería perderse los próximos compromisos importantes del equipo de Rodolfo Arruabarrena.

Delgado pidió el cambio a los 37 minutos del primer tiempo por una molestia en esa zona. La situación generó preocupación, aunque no se trataba de la misma rodilla que le había provocado problemas en la previa de la final de la Copa Sudamericana.

De acuerdo con la información del periodista Augusto César, Delgado será evaluado día a día de cara al encuentro frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, por los cuartos de final del Clausura. Sin embargo, su presencia en la final de la Copa Argentina ante Platense, prevista para el miércoles 2 de diciembre, no corre riesgo.

Distinto es el panorama de Williams Alarcón, quien también terminó con problemas físicos ante la Lepra mendocina. El chileno ingresó justamente en reemplazo de Delgado, pero apenas comenzó el segundo tiempo sintió una molestia y quedó tendido en el césped, visiblemente dolorido.

MALA SUERTE PARA BOCA EN EL MEDIOCAMPO: Williams Alarcón, que reemplazó por lesión a Delgado, también se LESIONÓ y Alan Velasco ingresó en su lugar. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/ySeBjE3Yo5 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2026

A los cuatro minutos del complemento fue sustituido por Alan Velasco y ahora se confirmó que sufrió un desgarro en el aductor izquierdo. La lesión lo dejará afuera de los próximos compromisos, por lo que Arruabarrena pierde una alternativa para la mitad de la cancha en una etapa decisiva del año.

Así, mientras Boca espera recuperar a Delgado para los próximos desafíos, Alarcón deberá afrontar la recuperación de su lesión. El Xeneize tendrá por delante el cruce con Gimnasia por los cuartos de final del Clausura y luego la definición de la Copa Argentina ante Platense, con un título y un nuevo objetivo deportivo en juego.