Los picantes posteos de dos apartados de River Plate tras la eliminación de la Sudamericana

Ante la salida de Eduardo Coudet, hay tres candidatos a asumir como técnico del Millonario.

La derrota por penales y eliminación de River Plate de la Copa Sudamericana rápidamente generó revuelvo y consecuencias de todo tipo. Por caso, Eduardo Coudet confirmó su salida del cargo de Director Técnico y algunos jugadores, como Lucas Martínez Quarta, analizan abandonar la institución.

En medio de esta crisis deportiva e institucional, algunos de los futbolistas recientemente apartados de la plantilla de Primera División hicieron provocativas publicaciones en sus redes sociales en alución al partido de anoche ante Independiente Santa Fe de Colombia.

Kendry Páez y Matías Galarza Fonda, ni bien finalizó la tanda de penales en el Monumental, publicaron mensajes en sus historias de Instagram que, si bien no dicen nada concreto, implícitamente representa una especie de burla por cómo se dio el desenlace de la serie.

Las historias de Matías Galarza y Kendry Páez tras la eliminación de River. Los dos aún tienen contrato vigente. Una burla y una irresponsabilidad de jugadores que deberían estar agradecidos de que una institución tan grande como River haya decidido apostar e invertir en ellos. pic.twitter.com/z9qqYUOqOK — Juan Patricio Balbi (@juanbalbi9) August 27, 2026

El ecuatoriano Páez, que apenas jugó 14 partidos con la camiseta de River, apeló a un emoji muy gráfico, denotando cierta indiferencia con la eliminación del Millonario. Mientras se entrena en el predio de Cantilo, el jugador está a la espera de un nuevo destino (Chelsea es dueño de su pase).

Galarza, en tanto, que se encuentra en Paraguay por cuestiones personales, publicó una foto del momento en que ejecutó un penal en el Mundial pasado en la tanda ante Alemania, nada menos que frente al arquero Manuel Neuer. Una imagen con un claro doble sentido.

Luego de su gran Copa del Mundo con el combinado paraguayo, el jugador espera que llegue una oferta de Olimpia para continuar con su carrera. En River, Galarza Fonda disputó solo 14 encuentros, como Páez, y salió a préstamo a Atlanta United tras mostrar un nivel no acorde a lo que se esperaba.

Otro que dedicó un polémico posteo, dedicado exclusivamente a Eduardo Coudet, fue Ricardo Centurión, con quien Chacho tuvo un fuerte cruce en su época al mando técnico de Racing Club. «Todo vuelve. Cuánto tiempo esperé ésto, ja, ja, ja«, publicó el delantero.