Un escultor tallará a Messi en un tronco de 4 metros de alto, frente al Nahuel Huapi

El escultor en madera Diego Funes será el responsable de tallar la imagen de Lionel Messi en uno de los troncos que quedan en pie en la costanera de Bariloche. El intendente Walter Cortés le encomendó hacer la escultura entre 20 y 25 días, a través de una resolución municipal.

La imagen de Messi ya tiene asignado un tronco ubicado al inicio de la avenida 12 de Octubre, en el barrio Ñireco. Tiene 4,5 metros de altura por 90 de diámetro. “Es gigante, pero no tan grande como el Nahuelito que tallé semanas atrás, frente al Poder Judicial», dijo.

La propuesta se gestó en junio, cuando Cortés tomó la decisión de retirar 84 pinos de la avenida 12 de Octubre y de algunas plazas, como la de la Catedral de Bariloche. Pero 12 ejemplares fueron dejados con una altura aproximada de tres metros de altura para ser tallados como esculturas, con temas alusivos a Bariloche. Funes fue uno de los primeros escultores en ser convocado desde el Municipio para tallar el Nahuelito. El próximo desafío será el 10 de la Selección de Fútbol.

«Ya tengo el diseño en la cabeza: en la parte de abajo voy a hacer una representación de Messi con su abuela, en sus inicios, cuando lo llevaba a la cancha. En el medio, Messi levantará la Copa del Mundo y arriba, su padre lo estará abrazando, como un ángel”, describió este salteño que vive en El Bolsón desde hace varios años, aunque su vida transcurre entre esa localidad, Bariloche y donde lo llamen por algún encargo laboral.

Incursionó en la escultura en madera hace 30 años cuando un escultor de El Bolsón lo deslumbró con su trabajo y despertó su curiosidad. Probó la técnica y desde entonces, ha levantado más de 200 obras en Salta, Córdoba, Chaco, Tucumán, Formosa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

En Salta, por ejemplo, talló un basquetbolista en una silla de ruedas que representa al deporte adaptado. O bien en San Rafael, levantó la imagen de la Virgen del Carmen de Cuyo. “Es el mejor trabajo del mundo. Poder dejar tus ideas plasmadas por todo el país es un privilegio único. Que mis hijos, nietos y bisnietos, otras generaciones, puedan ver mi trabajo es un orgullo”, reconoció el artista al tiempo que mencionó que “no es una tarea fácil porque hay que ser muy preciso con la motosierra ya que podes destruir todo lo que intentás hacer. Con un corte en el tronco no hay vuelta atrás«.

En esta oportunidad, la resolución municipal especifica que la escultura de Messi tendrá un valor de 3.325.000 pesos. Funes recibirá un anticipo del 30% y el resto se le pagará al final de la obra.

De esta forma, Bariloche se sumará a la localidad de Cutral Co, donde el escultor Aldo Beroisa levantó la figura de Messi, frente a la Ruta 22, en el ingreso a la localidad. Esa estatua lo muestra a Lio arrodillado, con una mano en el pecho tomándose la camiseta y con la otra levantando la copa.