River confirmó a Leonardo Ponzio como entrenador interino

Luego de la renuncia del Chacho Coudet, River confirmó a Leornado Ponzio como entrenador interino mientras busca otro director técnico.

El exjugador y actual miembro de la secretaría técnica del club tendrá su primera experiencia como DT y estará acompañado por Marcelo Escudero, que dirige a la reserva.

La idea del Millonario es no apurar la contratación de un nuevo técnico y no descartan que Ponzio siga hasta fin de año, de acuerdo a los resultados.

«El entrenador interino del club será Leo Ponzio y estará acompañado y contará con la apoyatura de Marcelo Escudero y todo su equipo, que también ha hecho varias transiciones del estilo y que le dará soporte en todo el proceso a Leo. Creemos que tiene todas las aptitudes y se ha preparado en todo este tiempo para administrar esta situación de transición«, informó el presidente Stefano Di Carlo.

"EL ENTRENADOR INTERINO SERÁ LEO PONZIO Y ESTARÁ ACOMPAÑADO POR MARCELO ESCUDERO"



Stefano Di Carlo confirmó que el exjugador de River se hará cargo del plantel profesional.#PuedePasar pic.twitter.com/suC8u4Rzxs — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) August 27, 2026

El anuncio de Di Carlo se dio en la conferencia de prensa que realizó junto a Enzo Francescoli y Eduardo Coudet. El Chacho se despidió y no se aceptaron preguntas.

A sus 44 años, Ponzio tendrá una inesperada chance como entrenador ya que, hasta el momento, desempeñaba otra función luego de su retiro como futbolista.

Fue uno de los jugadores más representativos del exitoso primer ciclo de Marcelo Gallardo. En total, jugó 358 partidos con la camiseta del Millonario y ganó 18 títulos.

Su debut como técnico interino será el domingo a las 15 horas contra Banfield como visitante. Al quedar afuera en la Copa Argentina y la Sudamericana, solo tendrá competencia por el torneo local donde River ganó un partido de siete.