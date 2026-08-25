Otra polémica con Colapinto: le quitaron el premio al mejor adelantamiento pese a haber ganado la votación

Colapinto no recibió el premio del adelanto del mes por decisión de un "panel de expertos".

Franco Colapinto atraviesa otra polémica. Luego de la discutida sanción que recibió en el Gran Premio de Países Bajos, el argentino fue el más votado para el adelanto del mes, pero la Fórmula 1 intervino y cambió el ganador.

Luego del final de cada mes, la máxima categoría abre una votación al mejor adelanto. En el mes de julio, el argentino protagonizó la maniobra de sobrepaso más votada por el público, ya que acumuló un 56% y superó con amplitud a las otras nominaciones.

Colapinto ganó gracias a un doble adelantamiento sobre Pierre Gasly y Liam Lawson en el GP de Bélgica, que lo depositó en el 10° lugar y lo hizo sumar un punto en Spa-Francorchamps. En segundo lugar quedó Max Verstappen con un 37% de votos por un sobrepaso a Hamilton en Hungría.

Pero la sorpresa llegó cuando la Fórmula 1 anunció al neerlandés como ganador. En la previa al GP de Países Bajos, el cuatro veces campeón del mundo recibió el premio en la Fan Zone de Zandvoort. Luego, la máxima categoría lo anunció en redes sociales: «Otorgado por votación de los aficionados y un panel de expertos. El ganador de julio es el piloto de Red Bull Racing, Max Verstappen«.

One of the sends of this season, or any season! 🤩



Max Verstappen is your winner of the Overtake Of The Month award for July! #F1 @cryptocom pic.twitter.com/IJKfezbySv — Formula 1 (@F1) August 22, 2026

Esta decisión tomó por sorpresa a los fanáticos de Colapinto ya que hasta este momento siempre se había respetado la decisión del público. Además, en ningún lugar especifica quiénes integran este «panel de expertos».

A pesar de esta insólita decisión, Franco se refirió a la maniobra de Verstappen: «Ya es parte de la historia del deporte. Para todos en la F1, verlo correr y ver esas maniobras y esas cosas impresionantes que él hace es muy bueno para el deporte y la Fórmula 1″.

Tras el 14° lugar en Países Bajos, Colapinto ya pasó la página y se enfoca en su próximo desafío: el Gran Premio de Monza, que se disputará del 4 al 6 de septiembre y será la 14° fecha de la temporada.